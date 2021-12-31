МЧС: опасный астероид подлетит к Земле после Дня космонавтики в 2029 году

Астероид Апофис диаметром почти 400 метров и весом около 30 тонн весной 2029 года подлетит к Земле на очень близкое расстояние. Он достигнет орбиты геостационарных спутников, предупредили во ВНИИ ГОЧС (входит в структуру МЧС), сообщает РИА Новости.
Максимальное сближение, по прогнозам,
Сила землетрясения в радиусе 10 километров от места падения может достигнуть 6,5 балла по шкале Рихтера, скорость ветра окажется не менее 790 метров в секунду, — подсчитали в ВНИИ ГОЧС.
Ранее стало известно, что NASA сообщила о приближении к Земле двух потенциально опасных астероидов. Это небесные тела 2013 YD48 и 7482 YD48. Первый астероид размером с Биг-Бен, а второй вдвое больше Эмпайр-стейт-билдинг. По данным космического агентства, 2013 YD48 в ширину 104 метра, он пройдёт мимо Земли на расстоянии 5,6 миллиона километров.