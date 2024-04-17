Маск высказался о перспективной российской многоразовой ракете Маск заявил, что с нетерпением ждет полета многоразовой ракеты «Амур-СПГ»

Фото: Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владелец компании SpaceX, американский предприниматель Илон Маск признался, что с нетерпением ждет демонстрации возможностей российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ». В социальной сети X (Twitter) он прокомментировал сообщение журналиста Эрика Бергера о том, что Роскосмос анонсировал возможность от 50 до 100 пусков ракеты.

Жду не дождусь, — написал под публикацией Бергера Маск.

Многоразовую ракету «Амур-СПГ» проектируют с 2020 года. Ее первый пуск планируют осуществить до конца десятилетия. Планируется, что ракета сможет выводить на низкую околоземную орбиту более 10 тонн. По словам гендиректора Роскосмоса Юрия Борисова, «Амур-СПГ» можно будет запускать в несколько раз больше ракеты Falcon 9 компании SpaceX.

Ранее главы Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что космодром Восточный будет строиться всегда, так как каждый новый тип ракеты требует своего собственного стартового комплекса. Он отметил, что очередь для ракет-носителей типа «Союз-2» уже готова, а стартовый комплекс для «Ангары» будет построен к концу 2022 года, затем начнется строительство стартовых комплексов для «Амура СПГ», а также для ракеты сверхтяжелого класса.