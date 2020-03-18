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Один из девяти двигателей на первой ступени ракеты-носителя Falcon-9 преждевременно выключился при старте. Об этом сообщил основатель компании SpaceX Илон Маск.

Инцидент произошёл в момент старта ракеты с 60 спутниками Starlink, он не помешал выводу космических аппаратов на расчётную орбиту. Но первая ступень не смогла сесть на платформу в океане.

Было раннее выключение двигателя в полёте ракеты, но это не сказалось на выведении спутников на орбиту, — цитирует РИА Новости Маска

Он добавил, что до следующего запуска будет проведено тщательное расследование отказа двигателя и отметил, как важно иметь девять двигателей.

Проект Starlink предусматривает запуск около 12 тысяч спутников для того, чтобы обеспечить всех жителей Земли широкополосным доступом в Интернет. Компания Маска SpaceX оценила расходы на реализацию проекта в $10 млрд. Как передавал NEWS.ru, в январе Falcon 9 доставила на низкую околоземную орбиту 60 мини-аппаратов, которые планируется использовать в проекте.