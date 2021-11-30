Маск предупредил о грядущем банкротcтве SpaceX из-за проблем с двигателями

Глава компании SpaceX Илон Маск предупредил сотрудников о грядущем банкротстве из-за проблем с двигателями Raptor. По словам миллиардера, такое возможно, если не произойдёт прогресса в производстве двигателей для ракеты-носителя Starship, сообщает CNBC.
Маск
Нам нужны все руки, чтобы оправиться от того, что, откровенно говоря, стало катастрофой, — написал Маск.
По словам бизнесмена, кризис в производстве двигателей Raptor оказался намного хуже, чем он предполагал.
Мы столкнёмся с реальным риском банкротства, если в следующем году мы не сможем достичь частоты полетов Starship хотя бы раз в две недели, — говорится в корпоративном письме.
Бизнесмен также более подробно описал ситуацию с уходом вице-президента SpaceX по двигательным установкам Уилла Хелтсли, который был отстранён в ноябре от производства Raptor. Маск сообщил, что с момента ухода Хелтсли компания «копается в проблемах программы и обнаружило, что обстоятельства намного более серьезны», чем предполагалось раньше.
Ранее сообщалось, что Илон Маск стал самым популярным иностранцем в России, с такой оценкой выступила американская газета The Washington Post. Авторы статьи отмечают, что главный секрет успеха в том, что россияне ностальгируют по успехам в космической сфере.