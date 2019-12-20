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Глава компании SpaceX Илон Маск прокомментировал сбой, возникший при полёте космического корабля Starliner. Он намекнул, что орбита трудна и пожелал ему успешной посадки.

Наилучшие пожелания для посадки и быстрого восстановления до следующего полёта, — написал Маск в Twitter .

Starliner впервые в истории стартовал на орбиту в беспилотном режиме 20 декабря 2019 года. Аппарат принадлежит компании Boeing. Аппарат был запущен ракетой-носителем Atlas-5 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Позже глава NASA Джим Брайденстайн сообщил, что корабль не вышел на штатную орбиту из-за неправильного расчёта времени.

Ранее также сообщалось, что у корабля не произошло включение двигателей для встречи с МКС, писал NEWS.ru.