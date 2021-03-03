Маск назвал дату запуска прототипа корабля для полёта на Марс

https://static.news.ru/photo/d4906e78-7c31-11eb-bdc9-96000091f725_660.jpg Фото: SpaceX via globallookpress.com/Global Look Press

Глава компаний Space X и Tesla Илон Маск рассказал, когда будет совершён запуск прототипа корабля Starship, разработанного для осуществления полётов на Марс. Об этом предприниматель сообщил в Twitter.

Старт намечен на 3 марта 2021 года.

Окно откроется в 09:00 (17:00 мск), — написал Маск.

Starship launch tomorrow. Window opens at 9am. — Elon Musk (@elonmusk) March 3, 2021

Прототип Starship отправится в полёт с площадки SpaceX. Она находится в штате Техас в округе Кэмерон. В космической корпорации пообещали, что трансляция будет доступна за несколько минут до пуска.

Корабль Starship предназначен для полётов на Марс и Луну. Он рассчитан на 100 астронавтов.

Space X тестирует уже не первый прототип космического корабля. Предшественник нынешнего SN9 был запущен в феврале. Он поднялся на высоту 10 тысяч метров, но при приземлении на полигоне в деревне Бока-Чика в Техасе взорвался.

По словам главы SpaceX Илона Маска, первый испытательный полёт на околоземную орбиту должен состояться в 2021 году. При этом Маск допустил, что первые корабли могут «не получиться», поскольку данная работа для компании — настоящая «неизведанная территория».

В середине февраля ровер NASA Perseverance совершил успешную посадку на Марс. В его задачи входит поиск следов жизни на Красной планете, а также сбор новых данных о геологии планеты для подготовки высадки человека. Среди научных инструментов марсохода устройство для получения кислорода из атмосферы планеты. Разработчики надеются, что в будущем технология окажется востребована для получения топлива, необходимого в рамках пилотируемых миссий на Марс, сообщал NEWS.ru.