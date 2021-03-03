Маск назвал дату запуска прототипа корабля для полёта на Марс

Прототип Starship отправится в полёт с площадки SpaceX. Она находится в штате Техас в округе Кэмерон. В космической корпорации пообещали, что трансляция будет доступна за несколько минут до пуска.
Корабль Starship предназначен для полётов на Марс и Луну. Он рассчитан на 100 астронавтов.
Space X тестирует уже не первый прототип космического корабля. Предшественник нынешнего SN9 был запущен в феврале. Он поднялся на высоту 10 тысяч метров, но при приземлении на полигоне в деревне Бока-Чика в Техасе взорвался.
По словам главы SpaceX Илона Маска, первый испытательный полёт на околоземную орбиту должен состояться в 2021 году. При этом Маск допустил, что первые корабли могут «не получиться», поскольку данная работа для компании — настоящая «неизведанная территория».
В середине февраля ровер NASA Perseverance совершил успешную посадку на Марс. В его задачи входит поиск следов жизни на Красной планете, а также сбор новых данных о геологии планеты для подготовки высадки человека. Среди научных инструментов марсохода устройство для получения кислорода из атмосферы планеты. Разработчики надеются, что в будущем технология окажется востребована для получения топлива, необходимого в рамках пилотируемых миссий на Марс, сообщал NEWS.ru.