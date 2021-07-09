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Маск и Безос поздравили Брэнсона с успешным полётом

21:11, 11 июля 2021
Фото: Virgin Galactic/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Руководитель космической компании SpaceX Илон Маск и основатель Amazon Джефф Безос поздравили с успешным полётом к границе космоса британского миллиардера и владельца Virgin Galactic Ричарда Брэнсона.

Поздравляю, прекрасный полёт!оставил свой комментарий в Twitter у Брэнсона Илон Маск.

Также поздравление британцу передал основатель Amazon Джефф Безос, который сам в ближайшие дни намеревается лететь в космос.

С нетерпением жду, когда смогу вступить в клуб, — написал Безос в своём аккаунте в Instagram.

Полёт Безоса запланирован на 20 июля. Самый богатый человек в мире отправится в космос на корабле производства его собственной компании Blue Origin.

Космолёт Ричарда Брэнсона стартовал в воскресенье, 11 июля, с космодрома в американском штате Нью-Мехико. Самолёт-носитель поднял его на высоту 15 километров, после чего корабль запустил собственный двигатель и поднялся до 80 километров. В эти минуты экипаж смог испытать состояние невесомости. Затем аппарат начал снижение и приземлился на космодроме.

Общее время полёта составило около 1 часа.

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