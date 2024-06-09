Магнитные бури сегодня, 9 июня: что завтра, слабость, боли, бессонница

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Вероятность возникновения сильной магнитной бури сегодня, 9 июня, составляет 10%, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Будут ли завтра геомагнитные возмущения, что за вспышка была на Солнце?

Что известно о магнитных бурях 9 и 10 июня

По прогнозам ученых, сегодня в течение дня магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии, геомагнитных возмущений не ожидается.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 10%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 1%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным. За последние 24 часа магнитных бурь не было», — заявили специалисты ИКИ РАН.

Сервис my-calend сообщает, что ближайшая сильная магнитная буря ожидается завтра, 10 июня.

«Сила магнитной бури составит 6 баллов. В этот день возможны приступы головной боли, резкие скачки артериального давления, апатия. Избегайте физических нагрузок, больше отдыхайте, не переедайте. Откажитесь в период бури от алкоголя, курения, крепкого кофе. Избегайте жестких диет, уберите из рациона жирное, соленое, острое, копченое. Не давайте организму интенсивные физические нагрузки. Во время бури не рекомендуется начинать новые дела, заводить новые знакомства, отправляться в дальние поездки», — говорится в публикации портала.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что за мощная вспышка произошла на Солнце

Ученые из ИКИ РАН рассказали, что ночью, 8 июня, произошла мощная вспышка на правом краю Солнца, Земля находилась под ударами протонов от вспышки.

«Область находится все еще достаточно близко к линии Солнце — Земля (хотя и удаляется от нее), поэтому через двое суток не исключен и плазменный удар с магнитными бурями. Примерно столько требуется более медленным плазменным облакам, чтобы добраться до Земли, в отличие от протонов, которые при таких энергиях имеют скорости всего лишь в несколько раз ниже скорости света и доходят до Земли за время порядка часа», — пояснили эксперты.

Отмечается, что удар был нанесен двойной солнечной вспышкой близкого к X класса, произошедшей все в той же активной области, которая никак не оставит Землю в покое уже второй месяц.

Кто тяжелее переносит период сильных магнитных бурь

Врач-педиатр Григорий Шеянов в беседе с NEWS.ru объяснил, что геомагнитные колебания часто сказываются на состоянии здоровья метеочувствительных людей, причем недомогание могут почувствовать даже дети.

«К переменам погоды чувствительны чаще всего дети с неврологической патологией. Эти проявления зависят от неврологического статуса ребенка. Если он с тяжелым органическим поражением нервной системы, то может в такие дни вести себя очень беспокойно или, наоборот, быть вялым и сонливым. У детей с неврологическими заболеваниями также могут появиться головные боли», — пояснил медик.

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев рассказал, что во время магнитной бури человек начинает чувствовать усталость и сонливость.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Давно замечено, что если идет магнитная буря, то человек ощущает слабость, сонливость, усталость и другие неприятные симптомы. Это связано с тем, что процессы, которые происходят в нашей нервной системе, связаны с электричеством», — отметил специалист.

Он советует в этот период больше отдыхать, не заниматься физическими нагрузками и спортом. Особенно это нельзя делать людям, у которых имеются проблемы с сердцем, так как магнитная буря вызывает нарушение сердечного ритма и даже смерть.

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