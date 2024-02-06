Магнитные бури сегодня, 6 февраля: что завтра, какой силы, кто в опасности

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Пик геомагнитных ударов 6 февраля 2024 года придется с полуночи до 12:00 по московскому времени, говорится на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Что известно об их мощности, какой прогноз на 7 февраля?

Что известно о магнитной буре 6 февраля

Согласно прогнозам ученых, с полуночи до 12:00 по московскому времени сила геоударов достигнет отметки в три балла — признака небольшой магнитной бури. С 12:00 до 18:00 интенсивность геоударов ослабнет до двух баллов, позднее магнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии.

Специалисты лаборатории солнечной астрономии оценивают риск магнитной бури в 5%. Вероятность магнитного шторма — 1%. При этом вспышечный индекс остается в оранжевой зоне: за сутки на Солнце произошло 13 сильных вспышек. 6 февраля КП-индекс не поднимется выше четырех баллов, что означает незначительную активность.

Что известно о магнитной буре 7 февраля

В среду, 7 февраля, ожидается благоприятная обстановка. Колебания магнитного поля в период с полуночи до 12:00, а также в 18:00 достигнут максимальной отметки в 2 балла, которая обозначает небольшие возмущения.

В феврале также ожидаются еще три периода активности на Солнце. Ученые прогнозируют 10-го числа магнитную бурю средней мощности, а 16 февраля — сильной. В период с 25-го по 27-е число ожидается самый сильный всплеск геомагнитной активности за месяц.

Изменения в магнитном поле Земли происходят из-за того, что Солнце проходит 11-летний цикл активности и приближается к своему пику. По словам специалистов, на этот раз звезда ведет себя не так спокойно, как ранее предполагалось. В связи с этим количество магнитных бурь, которые обрушиваются на планету, будет увеличиваться.

Как магнитные бури влияют на здоровье людей

Невролог Александр Евдокимов в интервью NEWS.ru сообщил, что магнитные бури оказывают наибольшее влияние на новорожденных. В этот период они могут много плакать и испытывать трудности со сном. Геомагнитные колебания также могут сказываться на самочувствии людей пожилого возраста, гипертоников и гипотоников.

«Если человек плохо ест, не соблюдает режим сна, находится в стрессовом состоянии — все это способствует общему снижению сопротивляемости организма. Если такие проблемы уже существуют, они обостряются, поэтому магнитные бури оказывают еще большее негативное влияние. Я советую не перенапрягать организм и заняться любимым делом, чтобы нервная система была в балансе», — отметил Евдокимов.

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко советует в период магнитных бурь больше времени уделить сну и прогулкам на свежем воздухе.

«Постарайтесь выспаться, ведь хороший продолжительный сон — не менее семи — девяти часов — позволит легче перенести перепады давления. Также отложите, если это возможно, интенсивные тренировки или высокозатратные умственные нагрузки», — рассказала специалист.

Кардиолог Юрий Конев в беседе с NEWS.ru объяснил, что магнитные бури влияют на самочувствие некоторых людей, потому что в человеческом теле содержится много электролитов. При этом врач уверяет, что геомагнитные возмущения могут негативно воздействовать только на небольшую группу граждан. В основном на самочувствие жалуются впечатлительные люди, которые начитались статей о метеочувствительности, считает медик.

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