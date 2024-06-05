Магнитные бури сегодня, 5 июня: что завтра, головные боли, слабость, шумы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вероятность возникновения сильной магнитной бури сегодня, 5 июня, составляет 20%, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Будут ли завтра геомагнитные возмущения?

Что известно о магнитных бурях 5 и 6 июня

По данным ученых, минувшей ночью на Земле была зафиксирована магнитная буря уровня Kp 4. В течение суток сила магнитных ударов спадет, а магнитосфера будет немного возбужденной.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 20%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 1%», — говорится на сайте ИКИ РАН.

Сервис my-calend сообщает, что сильных магнитных бурь сегодня не ожидается.

«Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 9 июня. Ее сила составит 4 балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе. Полностью защититься от магнитной бури не получится, однако можно свести ее негативное влияние к минимуму. Придерживайтесь здорового питания: употребляйте легкую пищу, не переедайте, пейте много воды. Исключите алкоголь, курение.», — рассказали авторы портала.

Завтра, 6 июня, геомагнитных возмущений не ожидается.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как защититься от влияния магнитной бури

Защититься от влияния магнитных бурь помогут успокаивающие средства, в том числе травяные чаи, ароматерапия и расслабляющий массаж, рассказала в врач-эндокринолог Зухра Павлова. По ее словам, во время геоударов также стоит избегать жирной, соленой и жареной пищи.

«Очень помогают успокаивающие средства, в том числе травяные чаи. В период магнитных бурь будет очень некстати мучиться болезнями ЖКТ, поэтому избегайте жирного, жареного, соленого и прочего, что у вас это провоцирует», — пояснила она.

Врач советует заниматься неспешной йогой и медитацией, а также при необходимости принимать все препараты, если таковые были прописаны доктором.

Врач-кардиолог Герман Гандельман рассказал, что во время магнитной бури увеличивается шанс образования тромбов и появляется риск возникновения аритмии, поэтому в этот период необходимо пить много жидкости.

«Глобально, кроме того, это достаточно пить жидкости, чтобы не было тромбов, и, может быть, иногда увеличивать лекарства для снижения ритма сердца, больше рекомендаций нет», — сказал он.

Медик сослался на исследование, которое было опубликовано еще в 2014 году. В нем принимали участие 16 млн человек, и оно длилось на протяжении 23 лет. Эксперимент показал, что во время магнитных бурь изменяется электрическая активность клеток крови, риск инсультов увеличивается на 19%.

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