Магнитные бури сегодня, 4 июня: что будет завтра, сонливость, тошнота, боли

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Сегодня, 4 июня, на Земле ожидается магнитная буря уровня G1, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Будут ли завтра геомагнитные удары?

Магнитные бури 4 и 5 июня

По информации ученых, сегодня в течение суток магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии. После 18:00 по московскому времени прогнозируются геомагнитные возмущения уровня G1.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 40%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 10%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным. За последние 24 часа магнитных бурь не было», — заявили специалисты ИКИ РАН.

Также эксперты рассказали, что мощнейшая вспышка, которая произошла на Солнце 2 июня, стала причиной выброса плазмы, направляющегося сейчас к Земле.

«Споры о том, был или не было выброса, сколько их было и куда они летят, завершены. Агентство NOAA, отвечающее за официальное озвучивание результатов расчета по модели ENLIL, спустя двое суток размышлений официально признало очевидное — выброс был один, и он летит к Земле», — говорится на сайте ИКИ РАН.

По данным сервиса my-calend, сегодня на Земле фиксируется магнитная буря силой 5 баллов.

«Сегодня ожидается умеренная геомагнитная буря силой 5 баллов. В этот день возможны головные боли, бессонница, повышенная раздражительность, рассеянность, упадок сил. Постарайтесь не принимать важных решений, избегайте стресса, конфликтных ситуаций, будьте внимательны за рулем. Люди по-разному реагируют на магнитные бури. Одни плохо чувствуют себя за два-три дня до начала бури, другие — во время нее, третьи — через один-два дня после бури. За несколько дней до бури снизьте физическую нагрузку на организм. Отдайте предпочтение легким упражнениям. Уделите внимание питанию», — отмечают авторы портала.

Завтра, 5 июня, прогнозируется магнитная буря уровня G1 в течение всего дня.

Для кого опасны магнитные бури

Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов в беседе с NEWS.ru заявил, что геомагнитные возмущения могут быть крайне опасны для астматиков и гипертоников, а также для людей с ослабленным иммунитетом.

«Магнитные бури опасны для астматиков и гипертоников, а также для граждан с ослабленным иммунитетом, с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, с расшатанной нервной системой и с психическими недугами. Отдохните, полежите с книгой, заварите травяной чай. Сохраняйте спокойствие, не злитесь по пустякам. Не смотрите ужастики, не ссорьтесь ни с кем. Магнитные бури могут спровоцировать инсульт, кровотечение из носа, бессонницу», — сказал медик.

Семейный врач кандидат медицинских наук Сергей Чудаков также отметил, что магнитные бури могут негативно повлиять на людей с хроническими заболеваниями.

«Особенность в том, что в зависимости от вида хронической патологии во время сильной магнитной бури она будет обостряться. Чтобы уберечь себя в этой ситуации, нужно держать под рукой медикаменты, которые вы принимаете для коррекции давления в таких ситуациях», — подчеркнул врач.

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