Магнитные бури сегодня, 30 мая: что будет завтра, тошнота, боли, депрессия

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сегодня, 30 мая, сильных магнитных бурь на Земле не прогнозируется, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Будут ли завтра геомагнитные возмущения, что за мощная вспышка на Солнце?

Что известно о магнитных бурях 30 и 31 мая

По данным ученых, сегодня в течение дня геомагнитная обстановка на Земле будет нейтральной, геоударов не ожидается.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 5%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 1%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным. За последние 24 часа магнитных бурь не было», — рассказали специалисты ИКИ РАН.

Сервис my-calend сообщает, что завтра, 31 мая, может быть зафиксирована мощная магнитная буря силой 6 баллов.

«Сегодня нет геомагнитных бурь. В этот день угроз для самочувствия не предвидится. Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 31 мая. Ее сила составит 6 баллов. В этот день возможны приступы головной боли, резкие скачки артериального давления, апатия. Избегайте физических нагрузок, больше отдыхайте, не переедайте, не употребляйте спиртные напитки. У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов. Магнитные бури особо опасны для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, с болезнями сердца. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь», — говорится в публикации портала.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что за мощная вспышка была на Солнце

Вчера специалисты ИКИ РАН заявили, что на Солнце была зафиксирована мощная вспышка класса Х силой 1,4 балла, которая длилась примерно 30 минут.

«Область продолжает движение к линии Солнце — Земля, то есть к видимому центру солнечного диска, и выйдет на линию в воскресенье-понедельник. Вызывает почти шоковое состояние тот факт, что за две недели, проведённых на обратной стороне Солнца, у области не закончилась энергия, и она, едва показавшись из-за горизонта, сразу произвела две вспышки высшего балла», — пояснили ученые.

По словам экспертов, данная вспышка может немного «зацепить» Землю и вызвать геомагнитные возмущения в ближайшее время.

«Пока положение области на диске почти исключает влияние на Землю, но все же только „почти“. В целом зацепить планету вспышка уже может, хотя и самым краем по касательной. Если наблюдения покажут, что это возможно, будет выпущено отдельное сообщение. В зоне прямого воздействия на Землю область окажется примерно начиная с субботы-воскресенья», — подчеркнули в ИКИ РАН.

Что нельзя делать в период магнитной бури

Врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с NEWS.ru заявил, что каждому человеку следует в период геомагнитных колебаний следить за своим давлением, необходимо отказаться от сильных физических нагрузок.

«Что касается действия электромагнитных волн — это прежде всего и самочувствие, и давление, и сосудистая реакция. Это комплексное воздействие, которое, к сожалению, многие люди чувствуют. Профилактика одна — у каждого она индивидуальная. Надо следить за давлением артериальным, вводить щадящие режимы. Спасаются режимом поведения, отказываются от чрезмерных нагрузок», — объяснил специалист.

Защититься от влияния магнитных бурь помогут успокаивающие средства, в том числе травяные чаи, ароматерапия и расслабляющий массаж, рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова. По ее словам, во время геоударов также стоит избегать жирной, соленой и жареной пищи.

«Очень помогают успокаивающие средства, в том числе травяные чаи. В период магнитных бурь будет очень некстати мучиться болезнями ЖКТ, поэтому избегайте жирного, жареного, соленого и прочего, что у вас это провоцирует», — пояснила она.

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