Магнитные бури сегодня, 3 мая: что завтра, новая вспышка, боли, бессонница

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

На Землю в ночь на 3 мая обрушилась третья по силе в 2024 году магнитная буря. Чего ждать завтра, 4 мая, что за мощная вспышка произошла на Солнце, как защититься от влияния магнитных бурь?

Что известно о магнитных бурях 3 и 4 мая

По данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН, на Земле случилась мощная магнитная буря, которая стала третьей по силе в текущем году. Изначально она прогнозировалась 3 мая, но началась уже в ночь со 2 на 3 мая, когда полярные сияния можно было увидеть почти над всей Россией. При этом ее сила значительно возросла.

«Магнитная буря увеличилась до сильной! Текущий индекс составляет около 7. Это третья по силе буря года. Причины события по-прежнему не полностью понятны. Почти над всей территорией РФ сформирована зона полярных сияний», — отмечается на сайте лаборатории.

Днем 3 мая ожидается умеренная геомагнитная буря силой до 5 баллов, сообщается на портале my-calend.ru. Сегодня метеочувствительные люди могут испытывать различные недомогания.

«В этот день возможны головные боли, бессонница, повышенная раздражительность, рассеянность, упадок сил. Постарайтесь не принимать важных решений, избегайте стресса, конфликтных ситуаций, будьте внимательны за рулем», — подчеркивается в публикации портала.

4 мая на Земле прогнозируется спокойная магнитосфера. Ранним утром сила геомагнитной бури может возрасти до 4 баллов, однако в течение дня она не будет превышать 3 баллов, свидетельствуют данные портала лаборатории РАН.

Что за новая вспышка на Солнце

В ночь со 2 на 3 мая на Солнце произошла вспышка высшего балла Х, которую зарегистрировали около 05:30 мск, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

Отмечается, что предыдущее явление такой мощности фиксировали 22 февраля, когда произошла пока наиболее сильная вспышка текущего солнечного цикла уровня X6.3. Наиболее высокие баллы в современной истории наблюдений составляют около X20, отметили ученые.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Согласно предварительной информации, вспышка спровоцировала выбросы солнечной плазмы в космос. Точное их направление пока не понятно. При этом ученые назвали риск движения облаков плазмы в сторону Земли очень высоким. Они отметили, что активный центр, где произошел взрыв, расположен напротив нашей планеты.

Как защититься от влияния магнитных бурь

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов в беседе с NEWS.ru рассказал, что в период геомагнитных возмущений людям, имеющим заболевания сердца, гипертоникам и гипотоникам необходимо снижать нагрузку на организм.

«Магнитная буря доставляет неудобства, если недостаточно четко работает хотя бы одна из систем организма, если у человека есть хронические заболевания. <...> В период магнитной бури увеличивается вязкость крови, что ведет к целому ряду негативных последствий: снижается мощность сердечных сокращений, кровоснабжение сосудов, уровень кислорода в крови. В результате кислорода не хватает клеткам и органам, сужаются сосуды. При этом увеличивается кровоток в сердце, повышаются сердцебиение, артериальное давление и уровень холестерина, появляются аритмия и стенокардия», — сказал специалист.

Врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин советует во время магнитных бурь вести здоровый образ жизни и отказаться от физических нагрузок, чтобы организм спокойнее пережил геомагнитные возмущения.

«Самое сложное для организма — это когда его внутренние настройки и настройки внешней среды начинают претерпевать изменения. Если идет магнитная буря и мы еще дополнительно нагружаем сами себя, то наше самочувствие может ухудшиться, мы можем эту бурю сильнее почувствовать», — отметил медик.

По его словам, основная ошибка — это нарушение здорового образа жизни, в том числе употребление алкоголя, курение, эмоциональное истощение и недостаток сна, которые усиливают действие магнитной бури на организм.

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