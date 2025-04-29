Магнитные бури сегодня, 29 апреля: что завтра, нарушение сна, стресс

Вероятность возникновения магнитной бури сегодня, 29 апреля, составляет всего 26%, заявили ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ждать ли завтра геомагнитных возмущений?

Будут ли магнитные бури 29 и 30 апреля

По информации экспертов ИКИ РАН, сегодня, 29 апреля магнитосфера Земли в течение суток будет находиться в спокойном состоянии.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 26%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 35%. Вероятность спокойного магнитного поля Земли — 39%. На Солнце произошло восемь вспышек класса С», — заявили эксперты.

Сервис my-calend сообщает, что сегодня и завтра, 29 и 30 апреля, на Земле геомагнитных возмущений не ожидается. По его данным, ближайшая магнитная буря прогнозируется в четверг, 1 мая.

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«Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 1 мая. Ее сила составит шесть баллов. В этот день возможны приступы головной боли, резкие скачки артериального давления, апатия. Избегайте физических нагрузок, больше отдыхайте, не переедайте, не употребляйте спиртные напитки. Полностью защититься от магнитной бури не получится, однако можно свести ее негативное влияние к минимуму. Придерживайтесь здорового питания: употребляйте легкую пищу, не переедайте, пейте много воды. Исключите алкоголь, курение. Мыслите позитивно, избегайте стрессовых ситуаций. Примите контрастный душ, больше гуляйте на свежем воздухе, своевременно ложитесь спать. При бессоннице, нервозности, повышенной тревожности принимайте успокаивающие травы — валериану, мелиссу, пустырник. Будьте внимательны за рулем, по возможности откажитесь от вождения в этот период», — говорится в публикации.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как в период магнитной бури улучшить состояние здоровья

Невролог Ксения Овсянникова рассказала, что симптомы, которые могут проявиться во время сильных магнитных бурь, — общая слабость, недомогание, головные боли, головокружение, ощущение неполноты вдоха и неустойчивость. По мнению медика, состояние при магнитных бурях могут ухудшить переживания, стресс, вредные привычки и недосып.

«Я понимаю, что я не открываю Америку своими рекомендациями, но, поверьте мне, их далеко не все соблюдают. И дополнительно может помочь прием тех веществ, которые улучшают синтез энергии: препараты магния, комплекс витаминов группы В. Но прежде стоит обсудить их прием с врачом. У меня был период, когда я очень сильно чувствовала воздействие магнитных бурь. На тот момент у меня были проблемы с почками, обострения. Но когда я активно занималась спортом, то никакие магнитные бури я не ощущала, они проходили мимо. То есть изначально спортивный здоровый человек, у которого много митохондрий, много энергии, намного меньше чувствует все эти негативные воздействия», — подчеркнула Овсянникова.

Невролог Екатерина Демьяновская советует в периоды геомагнитных возмущений внимательно следить за самочувствием: регулярно измерять артериальное давление, избегать чрезмерного физического и эмоционального напряжения, а также принимать назначенные врачом препараты.

«Магнитные бури — колебания активности геомагнитного поля Земли — могут существенно влиять на самочувствие. В этот период многие отмечают головную боль, повышенную утомляемость, нарушение сна. Причем касается это не только пациентов с сердечно-сосудистыми нарушениями и пожилых людей, но и тех, у кого нет каких-либо значимых проблем со здоровьем, но есть метеочувствительность — избыточная реакция на изменение климатических и погодных условий», — пояснила врач.

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