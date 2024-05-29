Магнитные бури сегодня, 28 мая: что завтра, усталость, боли, давление

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Вероятность возникновения сильной магнитной бури сегодня, 29 мая, составляет 25%, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Будут ли завтра геомагнитные возмущения?

Что известно о магнитных бурях 29 и 30 мая

По информации ученых, сегодня вечером сила геоударов может подняться до уровня Kp 5, что говорит о слабой магнитной буре на Земле.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 25%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 5%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным. За последние 24 часа магнитных бурь не было», — рассказали специалисты ИКИ РАН.

Сервис my-calend также сообщает, что сегодня ожидаются геомагнитные возмущения силой в 4 балла.

«Сегодня ожидается малая геомагнитная буря силой 4 балла. В этот день может возникнуть головная боль, головокружение. Ограничьте физические нагрузки, избегайте стрессовых ситуаций, проводите больше времени на свежем воздухе. Люди по-разному реагируют на магнитные бури. Одни плохо чувствуют себя за 2-3 дня до начала бури, другие — во время нее, третьи — через 1-2 дня после бури. Полностью защититься от магнитной бури не получится, однако можно свести ее негативное влияние к минимуму. Придерживайтесь здорового питания: употребляйте легкую пищу, не переедайте, пейте много воды», — говорится в публикации портала.

Завтра, 30 мая, сильных магнитных бурь не прогнозируется.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Как защититься от магнитной бури

Врач-кардиолог Юрий Конев советует во время геомагнитных ударов вести здоровый образ жизни и снизить физические нагрузки.

«Необходимо соблюдать режим труда и отдыха. Вести тот самый, набивший оскомину здоровый образ жизни. Нужен полноценный сон. Следует снизить физические и психологические нагрузки, соблюдать питьевой режим», — отметил медик.

Доктор медицинских наук Рина Заславская подчеркнула, что здоровый человек может чувствовать себя нормально и не испытывать недомоганий в период магнитных бурь, но людям с сердечно-сосудистыми патологиями следует быть осторожнее.

«У человека, страдающего сердечно-сосудистыми заболеваниями, учащаются приступы стенокардии либо начинается стенокардия малых напряжений, а также происходят перебои в работе сердца. Могут также начаться подъемы и резкие сбросы кровяного давления», — рассказала она в беседе с NEWS.ru

Если человек страдает приступами тахикардии, ишемической болезнью сердца, вегетососудистой дистонией, артериальной гипертонией, то ему будет тяжело переносить магнитные бури.

«Исследования показали, что существует слабая и средняя зависимость от магнитных волн сердечно-сосудистой системы. У таких людей будут включаться всякие аномальные механизмы в организме. У любого человека включается механизм саморегуляции в момент магнитных колебаний. Организм самостоятельно борется с природным явлением. В магнитную бурю здоровый человек может чувствовать себя нормально», — объяснила Рина Заславская.

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