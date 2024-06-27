Магнитные бури сегодня, 27 июня: что завтра, боли, гипертония, недомогание

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Сегодня, 27 июня, в течение дня магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Будут ли завтра геомагнитные удары?

Что известно о магнитных бурях 27 и 28 июня

По информации ученых, вероятность возникновения сегодня магнитной бури составляет всего 1%.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 1%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 1%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным. За последние 24 часа магнитных бурь не было», — заявили специалисты ИКИ РАН.

Сервис my-calend сообщает, что сегодня сила геомагнитных возмущений составит всего 1 балл, а ближайшая магнитная буря прогнозируется завтра, 28 июня.

Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 28 июня. Ее сила составит 4 балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Могут снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе. У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов. Магнитные бури особо опасны для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, с болезнями сердца. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь», — говорится в публикации портала.

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Как магнитные бури могут влиять на метеозависимых людей

Семейный врач кандидат медицинских наук Сергей Чудаков рассказал, что геомагнитные возмущения могут быть смертельно опасны для людей с хроническими заболеваниями, поскольку колебания геомагнитного поля провоцируют обострение болезней вроде гипертонии, и если своевременно не обратиться к медикам, человек может умереть.

«Особенность в том, что в зависимости от вида хронической патологии во время сильной магнитной бури она будет обостряться. Магнитная буря может стать даже смертельно опасной в результате не оказанной вовремя медицинской помощи: человек или не успел позвать на помощь, или не воспринял ситуацию всерьез. Есть люди, которые ждут до последнего и не обращаются к врачу. Вот эта ошибочная практика опасна», — сказал медик.

По его словам, у гипотоников могут наблюдаться слабость и ощущение предобморочного состояния.

«Чтобы уберечь себя в этой ситуации, нужно держать под рукой медикаменты, которые вы принимаете для коррекции давления в таких ситуациях. Не оставайтесь в безлюдных местах, чтобы можно было всегда позвать на помощь», — резюмировал Чудаков.

Профессор и доктор медицинских наук Рина Заславская в беседе с NEWS.ru заявила, что во время магнитных бурь нарушается весь аппарат кровообращения у людей с определенными патологиями.

«У человека, страдающего сердечно-сосудистыми заболеваниями, учащаются приступы стенокардии либо начинается стенокардия малых напряжений, а также происходят перебои в работе сердца. Могут начаться подъемы и резкие сбросы кровяного давления», — пояснила исследователь.

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