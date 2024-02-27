Магнитные бури сегодня, 27 февраля: прогноз на завтра, вспышки на Солнце

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

На Земле 27 февраля началась мощная магнитная буря. Что ее вызвало, угрожает ли она жителям Земли, какие бывают самые мощные вспышки на Солнце?

Что за вспышки на Солнце и насколько это опасно

Центр «Фобос» сообщил о магнитной буре, вызванной тремя мощными вспышками на Солнце, которые оказались в числе мощнейших за последние шесть лет. Как отмечает SciTech Daily, самую яркую из них причислили к классу X6.3, она относится к крайне мощным солнечным явлениям. До этого произошли две вспышки послабее, но также относящиеся к высшему Х-классу.

«Фобос» указывает, что ученые не ожидали, что катаклизм окажет воздействие на Землю, однако к утру 27 февраля часть солнечного вещества достигла магнитосферы планеты и запустила магнитную бурю класса G1. Как пишет в своей справке «Коммерсант», это незначительное магнитное возмущение, которое зачастую может не ощущаться людьми и редко влияет на технику.

«Прогнозы моделей не ожидали сегодня развития магнитных бурь», — отмечают специалисты.

Как действует магнитная буря на людей и технику на Земле

Как отмечает американское издание Space.com, уже первые две (более слабые) солнечные вспышки могли привести к проблемам с сотовой связью в Соединенных Штатах. 21 и 22 февраля перебои были отмечены по всей территории США и у всех основных операторов: AT&T, Verizon и T-Mobile сообщили о десятках тысяч сбоев.

Кроме того, в соцсети X (Twitter) ученые сообщили о проблемах с радиосвязью на территории Австралии, Индонезии, Индии и Восточной Африки.

В то же время сотовые операторы не подтвердили, что причиной была вспышка на Солнце — в AT&T заявили о «проблемах с программным обеспечением». По времени это объяснили простым совпадением.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какие были зафиксированы самые мощные вспышки на Солнце

Как отмечает Space.com, в настоящее время Солнце приближается к пику активности в 11-летнем цикле. Солнечный максимум наступает между январем и октябрем 2024 года. В это время солнечные вспышки могут происходить чаще и мощнее. Также будут сильнее и вызванные ими магнитные бури и полярные сияния.

В числе мощнейших катаклизмов на Солнце, зафиксированных в минувшие годы, был геомагнитный шторм в начале февраля 2022 года. Space.com называет его «самой дорогой бурей в истории»: она уничтожила 40 спутников Starlink, изготовление и запуск которых обошлись компании SpaceX в более чем $50 млн. Аппараты были запущены 3 февраля и уже через неделю превратились в металлолом.

В 2006 году вспышка класса X9 на 10 минут остановила работу системы GPS, а до этого, на Хеллоуин в 2003 году, вспышка оказалась настолько мощной, что заставила изменить маршруты самолетов, выводила из строя спутники и вызывала отключения света в Швеции. Астрономы определили ее мощность как X45.

Читайте также:

Техошибка или запуск «Чебурнета»? Что известно о сбое в Telegram 27 февраля

Магнитные бури сегодня, 24 февраля: что завтра, прогноз, кто в опасности

Ядерный удар по Киеву и Вашингтону. О чем Медведев предупредил Запад?