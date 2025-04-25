Магнитные бури сегодня, 25 апреля: что завтра, скачки давления, тошнота

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сегодня, 25 апреля, на Земле сильной магнитной бури не прогнозируется, говорится на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Что известно о магнитных бурях 25 и 26 апреля

По данным ученых ИКИ РАН, сегодня, 25 апреля, магнитосфера Земли в течение суток будет находиться в спокойном состоянии, и за последние 24 часа вспышек на Солнце не было.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 26%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 35%. Вероятность спокойного магнитного поля Земли — 39%», — заявили эксперты.

Специалисты отмечают, что основной причиной возможных незначительных возмущений является воздействие корональной дыры на Солнце, которая ранее вызвала серию магнитных бурь 22–24 апреля. Однако к 25 апреля ее влияние должно полностью ослабнуть.

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Сервис my-calend сообщает, что сегодня на земле фиксируется геомагнитная буря силой четыре балла.

«Вспышки на Солнце вызывают магнитные бури на Земле, которые влияют на самочувствие людей. Наиболее остро их влияние ощущают люди с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата, маленькие дети, пожилые люди, беременные женщины. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях. Люди по-разному реагируют на геомагнитные возмущения. Одни плохо чувствуют себя за два-три дня до начала бури, другие — во время нее, третьи — через один-два дня», — говорится в публикации.

По данным ученых из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, завтра, 26 апреля, магнитных бурь не ожидается.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как с минимальными рисками пережить магнитную бурю

Врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с NEWS.ru объяснил, что каждому человеку следует в период геомагнитных колебаний следить за своим давлением и необходимо отказаться от сильных физических нагрузок.

«Что касается действия электромагнитных волн, это прежде всего и самочувствие, и давление, и сосудистая реакция. Это комплексное воздействие, которое, к сожалению, многие люди чувствуют. Профилактика одна — у каждого она индивидуальная. Надо следить за давлением артериальным, вводить щадящие режимы. Спасаются режимом поведения, отказываются от чрезмерных нагрузок», — сказал специалист.

Невролог Екатерина Демьяновская советует в периоды геомагнитных возмущений внимательно следить за самочувствием: регулярно измерять артериальное давление, избегать чрезмерного физического и эмоционального напряжения, а также принимать назначенные врачом препараты.

«Магнитные бури — колебания активности геомагнитного поля Земли — могут существенно влиять на самочувствие. В этот период многие отмечают головную боль, повышенную утомляемость, нарушение сна. Причем касается это не только пациентов с сердечно-сосудистыми нарушениями и пожилых людей, но и тех, у кого нет каких-либо значимых проблем со здоровьем, но есть метеочувствительность — избыточная реакция на изменение климатических и погодных условий», — пояснила врач.

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