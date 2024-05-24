Магнитные бури сегодня, 24 мая: что завтра, кто в опасности, предупреждение

Сегодня, 24 мая, сильных магнитных бурь не прогнозируется, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Будут ли геомагнитные возмущения завтра?

Что известно о магнитных бурях 24 и 25 мая

По информации ученых, геомагнитные колебания сегодня поднимутся до уровня Kp 4, что говорит почти о нейтральной обстановке.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 20%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 5%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным. За последние 24 часа магнитных бурь не было», — пояснили специалисты ИКИ РАН.

Порта my-calend сообщает, что сегодня ожидаются слабые геомагнитные возмущения силой в 3 балла.

«Сегодня ожидается слабая геомагнитная буря силой 3 балла. В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе. Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница», — говорится в публикации сервиса.

Завтра, 24 мая, сильны магнитных бурь на Земле не прогнозируется.

Что запрещено делать в период магнитной бури

Врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин советует во время магнитных бурь вести здоровый образ жизни и отказаться от физических нагрузок, чтобы организм спокойнее пережил геомагнитные возмущения.

«Самое сложное для организма — это когда его внутренние настройки и настройки внешней среды начинают претерпевать изменения. Если идет магнитная буря и мы еще дополнительно нагружаем сами себя, то наше самочувствие может ухудшиться, мы можем эту бурю сильнее почувствовать», — отметил медик.

Специалист подчеркнул, что главная ошибка, которую совершают метеозависимые люди, — нарушение здорового образа жизни, в том числе употребление алкоголя, курение, эмоциональное истощение и недостаток сна, которые усиливают действие магнитной бури на организм.

Профессор и доктор медицинских наук Рина Заславская в комментарии NEWS.ru рассказала, что здоровый человек может чувствовать себя нормально и не испытывать недомоганий в период магнитных бурь, однако страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно проявить осторожность.

«У человека, страдающего сердечно-сосудистыми заболеваниями, учащаются приступы стенокардии либо начинается стенокардия малых напряжений, а также происходят перебои в работе сердца. Могут также начаться подъемы и резкие сбросы кровяного давления», — пояснила она.

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