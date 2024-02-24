Магнитные бури сегодня, 24 февраля: что завтра, прогноз, кто в опасности

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Сегодня, 24 февраля, на Земле ожидается спокойная геомагнитная обстановка, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ждать ли геомагнитных возмущений завтра?

Что известно о магнитных бурях 24 и 25 февраля

По информации ученых, вероятность возникновения магнитной бури и сильного магнитного шторма составляет всего 1%. Сегодня на Земле с 06:00 и до 12:00 по московскому времени сила геомагнитных возмущений достигнет уровня Kp 2, что является слабой магнитной бурей.

Специалисты из гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») рассказали, что сегодня ожидается высокая солнечная активность и возможны вспышки класса Х.

«Вспышечная солнечная активность 24 февраля высокая, ожидаются вспышки класса Х, в том числе протонные. Геомагнитное поле 24 февраля спокойное. Радиационная обстановка невозмущенная. Ожидается ухудшение условий КВ-радиосвязи в отдельные часы суток», — говорится на сайте ФГБУ «ИПГ».

По данным сервиса my-calend, завтра, 25 февраля, на Земле ожидается сильная магнитная буря.

«Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 25 февраля. Ее сила составит 4 балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Могут снизиться внимание и работоспособность, появится сонливость. Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе», — сообщают авторы портала.

Кто тяжелее всего переносит магнитные бури

Врач-терапевт Надежда Капнинская рассказала, что периоды сильных геомагнитных колебаний очень опасны для гипертоников, поскольку магнитные бури повышают риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

«Наиболее опасна магнитная буря для гипертоников. Таким пациентам помимо препаратов для нормализации давления рекомендуется принимать мягкие успокоительные средства», — объяснила врач.

В дни геомагнитных возмущений наблюдается рост числа госпитализаций с нарушениями сердечного ритма, чаще наблюдается повышение артериального давления.

«Если тонометр показывает больше 140 на 90 мм рт. ст., нужно проконсультироваться с врачом о необходимости принять таблетку для снижения давления», — рекомендует профессор-кардиолог Филипп Копылов.

Также врач-педиатр Григорий Шеянов в беседе с NEWS.ru пояснил, что в период геоударов самочувствие может ухудшаться и у детей.

«К переменам погоды чувствительны чаще всего дети с неврологической патологией. Эти проявления зависят от неврологического статуса ребёнка. Если он с тяжёлым органическим поражением нервной системы, то может в такие дни вести себя очень беспокойно или, наоборот, быть вялым и сонливым. У детей с неврологическими заболеваниями также могут появиться головные боли», — отметил Шеянов.

В дни магнитных бурь врачи советуют по возможности высыпаться, снизить умственные и физические нагрузки, отложить силовые тренировки, добавить в рацион больше овощей и фруктов, ограничить соленые, жирные блюда и алкоголь, кофе и крепкий чай пить не чаще одного раза в сутки, а лучше заменить их на зеленые или травяные чаи. Также рекомендуется побольше находиться на свежем воздухе и проветривать помещения.

Читайте также:

Магомаев, работа в ГИТИСе, премия: как сейчас живет певица Тамара Синявская

Украина, Путин, критика: куда пропал «Дуэт имени Чехова» из Comedy Club

Погода в Москве и СПб завтра, 24 февраля: что будет послезавтра, прогноз