Магнитные бури сегодня, 22 июня: что завтра, давление, слабость, тошнота

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Вероятность возникновения сильной магнитной бури на Земле сегодня, 22 июня, составляет 15%, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Будут ли завтра геомагнитные удары?

Что известно о магнитных бурях 22 и 23 июня

По информации ученых, сегодня в течение дня сильных геомагнитных возмущений не прогнозируется.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 15%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 5%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным. За последние 24 часа магнитных бурь не было», — рассказали специалисты ИКИ РАН.

Сервис my-calend сообщает, что сегодня возможна малая магнитная буря силой 3 балла.

«Сегодня ожидается слабая геомагнитная буря силой 3 балла. В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе. У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов. Магнитные бури особо опасны для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, с болезнями сердца. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь», — отмечается в публикации портала.

Завтра, 23 июня, магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии, геомагнитных возмущений не прогнозируется.

Почему надо быть предельно осторожным во время магнитных бурь

Врач и телеведущая Елена Малышева в программе «Жить здорово!» объяснила, что во время геомагнитных возмущений увеличивается шанс развития инсульта и аритмии.

«Меняется магнитное поле земли, а это приводит к сердечно-сосудистой катастрофе. <...> Шансы развития инсульта в день повышенной солнечной активности увеличивается на 19%, <...> увеличивается шанс развития аритмии. Поэтому в эти дни вы должны четко прислушиваться к себе. Если у вас появляется сердцебиение, головные боли, лучше обратиться к врачу, чтобы исключить катастрофу», — заявила она.

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Преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов в разговоре с NEWS.ru пояснил, что людям, которые имеют проблемы с сердцем, стоит снизить активность в период геомагнитных возмущений.

«Магнитная буря доставляет неудобства, если недостаточно четко работает хотя бы одна из систем организма, если у человека есть хронические заболевания. <...> В период магнитной бури увеличивается вязкость крови, что ведет к целому ряду негативных последствий: снижается мощность сердечных сокращений, кровоснабжение сосудов, уровень кислорода в крови. В результате кислорода не хватает клеткам и органам, сужаются сосуды. При этом увеличивается кровоток в сердце, повышаются сердцебиение, артериальное давление и уровень холестерина, появляются аритмия и стенокардия», — рекомендует медик.

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко пояснила, что метеозависимым людям в период геомагнитных возмущений нужен здоровый сон, контрастный душ и отказ от алкоголя.

«Постарайтесь выспаться, ведь хороший продолжительный сон — не менее семи — девяти часов — позволит легче перенести перепады давления. Также отложите, если это возможно, интенсивные тренировки или высокозатратные умственные нагрузки», — объяснила специалист.

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