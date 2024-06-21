Магнитные бури сегодня, 21 июня: что завтра, боли, бессонница, тахикардия

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сегодня, 21 июня, сильных магнитных бурь на Земле не прогнозируется, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Будут ли завтра геомагнитные возмущения?

Что известно о магнитных бурях 21 и 22 июня

По данным ученых, сегодня в течение дня магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии, геомагнитных ударов не ожидается.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 10%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 1%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным. За последние 24 часа магнитных бурь не было», — заявили эксперты ИКИ РАН.

Сервис my-calend сообщает, что сегодня возможна малая магнитная буря силой 4 балла.

«Сегодня ожидается малая геомагнитная буря силой 4 балла. В этот день может возникнуть головная боль, головокружение. Ограничьте физические нагрузки, избегайте стрессовых ситуаций, проводите больше времени на свежем воздухе. Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях», — говорится в публикации портала.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что за мощные вспышки ожидаются на Солнце

Ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН рассказали, что вероятность возникновения сильных вспышек на Солнце за последние сутки выросла на 80%.

«Вероятности солнечных вспышек высшего балла за последние сутки значительно выросли и по некоторым оценкам находятся сейчас на уровне, близком к 80%, что близко к теоретическому максимуму. Причиной являются новые события на Солнце, а именно формирование рядом с крупной областью 3712 второго активного центра с номером 3713. Суммарная площадь двух образовавшихся областей-спутников достигла уже около 1600 единиц, что составляет около 60% от максимальных значений, когда-либо регистрировавшихся в истории наблюдений», — объяснили специалисты.

Отмечается, что в настоящее время фактическая вспышечная активность является очень низкой, что может говорить о том, что энергия накапливается для дальнейшего выброса.

«Активные центры прошли через линию Солнце — Земля во вторник и в настоящее время удаляются от нее. Соответственно, исходящие от них угрозы снижаются с каждым днем, но сохранятся ещё не менее 1,5–2 суток. Вопрос, таким образом, сводится к тому, запустятся ли взрывные процессы в ближайшие сутки-двое или сместятся на конец недели, когда области совсем уйдут на край Солнца и потеряют возможность наносить удары по Земле», объяснили ученые.

Как магнитные бури влияют на здоровье

Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор врач-кардиолог Юрий Серебрянский в комментарии NEWS.ru объяснил, что у всех людей недомогания во время геоударов проявляются по-разному, но особенно скверно чувствуют себя пациенты с симптомами гипертонического криза.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Повышение атмосферного давления приводит к падению артериального, а снижение атмосферного давления приводит к образованию гипертонического криза. Особенно скверно себя чувствуют больные, которые уже имеют эти заболевания. У них возникает нестабильность по артериальному давлению, свертыванию и сгущению крови. Колебательные процессы распространяются на организм, часто возникают перебои в сердечном ритме», — сказал он.

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев сравнивает влияние магнитных бурь на человека с влиянием обычного магнита на электрический провод. Он может ухудшать или, наоборот, улучшать проводимость кабеля. Точно так же глобальные магнитные волны сказываются на работе человеческого мозга.

«Если вы положите возле электрического провода магнит, а тем более магнит, который обладает мощностью Солнца, то электричество будет проводиться хуже либо, наоборот, сильнее. Так же и магнитные волны меняют процесс функционирования нашего мозга», — считает медик.

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