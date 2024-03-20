Магнитные бури сегодня, 20 марта: кто в опасности, прогноз, аномалия

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

20 марта на Землю обрушится сильная магнитная буря, вызванная аномальным солнечным пятном. Что будет завтра, кто в опасности, какие прогнозы, как пережить магнитную бурю?

Что известно о магнитных бурях 20 и 21 марта

Вызревшее недавно солнечное пятно AR3615 произвело мощный корональный всплеск класса М6,7. Выброшенное звездой несколько дней назад вещество долетит до Земли 20 марта 2024 года. Пока исследователи присваивают ожидаемой геомагнитной буре уровень G1 при максимальном G5, но все может измениться, сообщает портал Spaceweather.

По мнению ученых, на Земле ожидаются нарушения связи и северные сияния. Кроме того, возможно ухудшение самочувствия у метеозависимых людей, которым специалисты рекомендуют быть особо внимательными к своему здоровью во время подобных всплесков.

Астрофизики предупреждают, что существует опасность еще более мощных вспышек (X-класса) на Солнце, поскольку пятно AR3615 продолжает расти и становится непредсказуемым. Так, в этой аномалии «размножаются» магнитные полюса, которых уже не два, как обычно, а несколько. Это предвещает более серьезные неприятности для жителей Земли, уверены эксперты.

«Близкое расположение множества плюсов (+) и минусов (-) в пределах одного большого скопления солнечных пятен может привести к магнитному переподключению и сильным солнечным вспышкам», — объясняют гелиофизики, следящие за Солнцем.

Портал my-calend подтверждает, что ближайшая магнитная буря обрушится на Землю сегодня, 20 марта.

«Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 20 марта. Ее сила составит 4 балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе», — сообщает my-calend.

Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии, очередной геомагнитный удар обрушится на Землю завтра, 21 марта 2024 года. Уже в полночь ожидается трехчасовая магнитная буря мощностью 4 балла. Затем на некоторое время стихия немножко успокоится, а с 6 утра вернется с прежней силой до полудня.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что известно о магнитных бурях 19 марта

Вчера, 19 марта, в течение дня уровень геоударов достигал показателя Kp 2, что является практически нейтральной геомагнитной обстановкой. Вероятность возникновения магнитной бури оценивалась в 5%.

Ученые из гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») сообщали, что 19 марта была спокойная геомагнитная обстановка, но ожидались вспышки на Солнце класса Х.

«Вспышечная солнечная активность 19 марта умеренная, возможны вспышки класса Х, в том числе протонные. Геомагнитное поле ожидается спокойное. Радиационная обстановка — невозмущенная. Прогнозируются ухудшения условий КВ-радиосвязи в отдельные часы суток», — говорилось в прогнозе специалистов ФГБУ «ИПГ».

Как пережить магнитную бурю

Врач-эндокринолог Зухра Павлова считает, что защититься от влияния геомагнитных возмущений помогут успокаивающие средства, в том числе травяные чаи, ароматерапия и расслабляющий массаж. Специалист посоветовала при сильных вспышках на Солнце не употреблять жирную или жареную пищу.

«Очень помогают успокаивающие средства, в том числе травяные чаи. В период магнитных бурь будет очень некстати мучиться болезнями ЖКТ, поэтому избегайте жирного, жареного, соленого и прочего, что у вас это провоцирует», — написала она в Telegram-канале.

Павлова также рекомендовала заниматься йогой и медитацией при магнитных бурях. Врач напомнила о необходимости принимать все препараты, если таковые были прописаны доктором. В частности, это могут быть средства от головной боли либо для нормализации давления и сердечного ритма.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 19 марта: что завтра, прогноз, кто в опасности

Врач объяснил, как магнитная буря влияет на мозг человека

Магнитные бури сегодня, 14 марта: когда ждать нового всплеска активности