Магнитные бури сегодня, 18 февраля: что завтра, мощная вспышка на Солнце

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Сегодня, 18 февраля, сила геомагнитных возмущений не поднимется выше индекса Kp 2, что говорит о слабой магнитной буре, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ждать ли завтра магнитного шторма?

Что известно о магнитных бурях 18 и 19 февраля

По информации ученых, за последние 24 часа сильных магнитных бурь на Земле зафиксировано не было. Вероятность возникновения сегодня, 18 февраля, геомагнитных возмущений составляет всего 1%.

Согласно прогнозу специалистов из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, завтра, 19 февраля, также будет наблюдаться спокойная геомагнитная обстановка и магнитного шторма не прогнозируется.

Затяжная магнитная буря уровня G1 может накрыть Землю в первый месяц весны. Предполагается, что она продлится трое суток в период с 10 по 12 марта.

Что за мощная вспышка произошла на Солнце

16 февраля на Солнце произошла мощная вспышка высшего балла Х. Ведущий научный сотрудник лаборатории космических лучей ИЗМИРАН кандидат физико-математических наук Артем Абунин объяснил, что данное событие никак не повлияет на геомагнитную активность на Земле.

«Магнитные бури происходят на Земле в случае, если вспышка случилась на передней части Солнца, направленной в сторону Земли. И эта вспышка была за краем Солнца, справа от нас», — объяснил он в беседе со «Звездой».

Ученый подчеркнул, что любой эффект, который мог бы наблюдаться от вспышки, попросту пройдет мимо Земли.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Что делать метеозависимым людям во время магнитной бури

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко советует в период сильных геомагнитных колебаний отказаться от физических нагрузок и проводить больше времени на свежем воздухе.

«Постарайтесь выспаться, ведь хороший продолжительный сон — не менее 7–9 часов — позволит легче перенести перепады давления. Также отложите, если это возможно, интенсивные тренировки или высокозатратные умственные нагрузки», — сказала медик.

Профессор, доктор медицинских наук Рина Заславская пояснила, что во время магнитных бурь нарушается весь аппарат кровообращения у людей с определенными патологиями.

«У человека, страдающего сердечно-сосудистыми заболеваниями, учащаются приступы стенокардии либо начинается стенокардия малых напряжений, а также происходят перебои в работе сердца. Могут также начаться подъемы и резкие сбросы кровяного давления», — отметила исследователь.

По ее словам, исследования показали, что существует слабая и средняя зависимость от магнитных волн сердечно-сосудистой системы.

«У таких людей будут включаться всякие аномальные механизмы в организме. У любого человека включается механизм саморегуляции в момент магнитных колебаний. Организм самостоятельно борется с природным явлением. В магнитную бурю здоровый человек может чувствовать себя нормально», — заявила Заславская.

Читайте также:

Таджикистан, отъезд из РФ, развод: куда пропал Александр Кержаков

Милохин провел бой по правилам бокса: с кем дрался, победил или проиграл

Европейская зима и мороз: какая погода будет в Москве и СПб 19–25 февраля