Магнитные бури сегодня, 17 июня: что завтра, боли, давление, головокружение

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Вероятность возникновения сильной магнитной бури на Земле сегодня, 17 июня, составляет всего 10%, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Будут ли завтра геомагнитные удары, что за «суперцентр» формируется на Солнце?

Что известно о магнитных бурях 17 и 18 июня

По данным ученых, сегодня в течение дня геомагнитных возмущений на Земле не прогнозируется.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 10%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 1%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным. За последние 24 часа магнитных бурь не было», — рассказали эксперты ИКИ РАН.

Также сервис my-calend сообщает, что сегодня ожидаются небольшие возмущения магнитосферы Земли силой в 3 балла.

«Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 18 июня. Ее сила составит 4 балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе. Откажитесь в период бури от алкоголя, курения, крепкого кофе. Избегайте жестких диет, уберите из рациона жирное, соленое, острое, копченое. Не давайте организму интенсивные физические нагрузки. Во время бури не рекомендуется начинать новые дела, заводить новые знакомства, отправляться в дальние поездки. Людям с пониженным давлением не стоит утром резко подниматься с кровати», — говорится в публикации.

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Что за новый активный «суперцентр» формируется на Солнце

Специалисты из лаборатории ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщили, что сейчас на Солнце формируется новый активный «суперцентр», который через несколько дней может оказаться точно на линии Солнце — Земля, что может вызвать сильные магнитные бури в ближайшее время.

«На Солнце формируется новый активный суперцентр с номером 3712. Область пока уступает примерно в два-три раза размерам центра 3664, который вызвал рекордный майский шторм, но показывает такую же скорость роста и всего за четыре дня выросла с нуля до одной из самых крупных областей в этом солнечном цикле. Если скорость сохранится, то ко вторнику или среде мы получим новую область 3664, причем точно на линии Солнце — Земля, откуда воздействие на Землю идет со 100-процентной эффективностью», — пояснили ученые.

Как метеозависимым справляться с магнитными бурями

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко советует в период геоударов отказаться от физических нагрузок и больше времени проводить на свежем воздухе. Специалист отметила, что чувствительнее всего магнитные бури воспринимают гипертоники и гипотоники.

«Постарайтесь выспаться, ведь хороший продолжительный сон, не менее семи — девяти часов, позволит легче перенести перепады давления. Также отложите, если это возможно, интенсивные тренировки или высокозатратные умственные нагрузки», — объяснила медик.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова считает, что защититься от влияния геомагнитных возмущений помогут успокаивающие средства, в том числе травяные чаи, ароматерапия и расслабляющий массаж. Специалист посоветовала при сильных вспышках на Солнце не употреблять жирную или жареную пищу.

«Очень помогают успокаивающие средства, в том числе травяные чаи. В период магнитных бурь будет очень некстати мучиться болезнями ЖКТ, поэтому избегайте жирного, жареного, соленого и прочего, что у вас это провоцирует», — сказала она.

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