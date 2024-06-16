Магнитные бури сегодня, 16 июня: что завтра, недомогание, усталость, боли

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Сегодня, 16 июня, магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Будут ли завтра геомагнитные возмущения?

Что известно о магнитных бурях 16 и 17 июня

По информации ученых, сегодня в течение дня сильных магнитных бурь на Земле не прогнозируется.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 25%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 10%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным. За последние 24 часа произошла магнитная буря уровня G1 (слабая) с 15:00 до 18:00», — заявили специалисты ИКИ РАН.

Сервис my-calend сообщает, что сегодня ожидается слабая магнитная буря силой в три балла.

«Сегодня ожидается слабая геомагнитная буря силой 3 балла. В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе. Полностью защититься от магнитной бури не получится, однако можно свести ее негативное влияние к минимуму. Придерживайтесь здорового питания: употребляйте легкую пищу, не переедайте, пейте много воды. Исключите алкоголь, курение. Мыслите позитивно, избегайте стрессовых ситуаций. Примите контрастный душ, больше гуляйте на свежем воздухе, своевременно ложитесь спать», — говорится в публикации портала.

Завтра, 17 июня, сильных магнитных бурь на Земле не прогнозируется.

Кому может стать плохо во время сильной магнитной бури

Академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил NEWS.ru, что во время магнитных бурь необходимо пристально следить за своим давлением.

«Что касается действия электромагнитных волн — это прежде всего и самочувствие, и давление, и сосудистая реакция. Это комплексное воздействие, которое, к сожалению, многие люди чувствуют. Профилактика одна — у каждого она индивидуальная. Надо следить за давлением артериальным, вводить щадящие режимы. Спасаются режимом поведения, отказываются от чрезмерных нагрузок», — рассказал специалист.

По его мнению, полностью нивелировать негативное влияние от магнитных бурь невозможно.

Врач-педиатр Григорий Шеянов в беседе с NEWS.ru объяснил, что геомагнитные колебания часто сказываются на состоянии здоровья метеочувствительных людей, причем недомогание могут почувствовать даже дети.

«К переменам погоды чувствительны чаще всего дети с неврологической патологией. Эти проявления зависят от неврологического статуса ребенка. Если он с тяжелым органическим поражением нервной системы, то может в такие дни вести себя очень беспокойно или, наоборот, быть вялым и сонливым. У детей с неврологическими заболеваниями также могут появиться головные боли», — пояснил медик.

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