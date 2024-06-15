Магнитные бури сегодня, 15 июня: что завтра, боли, бессонница, тошнота

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вероятность возникновения сильной магнитной бури сегодня, 15 июня, составляет 25%, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Будут ли завтра геомагнитные возмущения?

Что известно о магнитных бурях 15 и 16 июня

По прогнозам ученых, сегодня в течение дня магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии, геомагнитных ударов не ожидается.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 25%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 10%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным. За последние 24 часа магнитных бурь не было», — заявили специалисты ИКИ РАН.

Сервис my-calend сообщает, что ожидается слабая магнитная буря силой 4 балла.

«Сегодня ожидается малая геомагнитная буря силой 4 балла. В этот день может возникнуть головная боль, головокружение. Ограничьте физические нагрузки, избегайте стрессовых ситуаций, проводите больше времени на свежем воздухе. У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов. Магнитные бури особо опасны для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, болезнями сердца. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь. Откажитесь в период бури от алкоголя, курения, крепкого кофе. Избегайте жестких диет, уберите из рациона жирное, соленое, острое, копченое. Не давайте организму интенсивные физические нагрузки», — отмечается в публикации портала.

Завтра, 16 июня, в течение дня сильных магнитных бурь на Земле не прогнозируется.

Для кого могут быть опасны сильные магнитные бури

Врач-кардиолог доктор медицинских наук, профессор Юрий Серебрянский в беседе с NEWS.ru отметил, что геомагнитные возмущения могут приводить к бурным процессам в организме, поэтому именно в это время число вызовов бригад скорой помощи значительно увеличивается, в больницы часто поступают пациенты с инсультами, инфарктами и бронхиальной астмой.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Недомогания могут быть связаны с изменением скорости ветра или артериального давления. Повышение атмосферного давления приводит к падению артериального, а снижение атмосферного давления приводит к гипертоническому кризу. Особенно скверно себя чувствуют больные, которые уже имеют эти заболевания. У них возникает нестабильность по артериальному давлению, свертыванию и сгущению крови. Колебательные процессы распространяются на организм, часто возникают перебои в сердечном ритме», — заявил кардиолог.

Доктор медицинских наук Рина Заславская в разговоре с NEWS.ru пояснила, что здоровый человек может чувствовать себя нормально и не испытывать недомоганий в период магнитных бурь, но людям с сердечно-сосудистыми патологиями следует быть осторожнее.

«У человека, страдающего сердечно-сосудистыми заболеваниями, учащаются приступы стенокардии либо начинается стенокардия малых напряжений, а также происходят перебои в работе сердца. Могут также начаться подъемы и резкие сбросы кровяного давления», — сказала медик.

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