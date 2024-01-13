Магнитные бури сегодня, 13 января: что завтра, кто в опасности, прогнозы

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Сегодня, 13 января, ожидается неустойчивое геомагнитное поле, на Солнце возможны вспышки класса X, сообщили ученые гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики. Будут ли магнитные бури завтра, кто в опасности, какие последние новости?

Что известно о геомагнитной обстановке на Земле сегодня и завтра

По информации, опубликованной на сайте гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики, сегодня вспышечная солнечная активность ожидается умеренная, возможны вспышки класса Х, в том числе протонные.

«Геомагнитное поле 13 января ожидается неустойчивое. Радиационная обстановка ожидается невозмущенная. Ожидаются ухудшения условий КВ-радиосвязи в отдельные часы суток», — говорится в сообщении.

На сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН отмечается, что за последние 24 часа магнитных бурь не было, а состояние магнитосферы находится в спокойном состоянии. Вероятность возникновения магнитной бури составляет 5%.

Портал my-calend сообщает, что сегодня вечером на Земле будет наблюдаться слабая магнитная буря силой в три балла.

«В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе», — пояснили авторы my-calend.

Завтра, 14 января, магнитное поле Земли будет находиться в устойчивом состоянии, магнитных бурь не прогнозируется.

Как пережить магнитную бурю

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко советует в период геомагнитных возмущений больше времени уделить сну и прогулкам на свежем воздухе. По ее словам, чувствительнее всего магнитные бури воспринимают гипертоники и гипотоники.

«Постарайтесь выспаться, ведь хороший продолжительный сон — не менее семи — девяти часов — позволит легче перенести перепады давления. Также отложите, если это возможно, интенсивные тренировки или высокозатратные умственные нагрузки», — рассказала специалист.

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов в разговоре с NEWS.ru посоветовал людям, которые имеют проблемы с сердцем, во время магнитных бурь существенно снизить физическую активность.

«Магнитная буря доставляет неудобства, если недостаточно четко работает хотя бы одна из систем организма, если у человека есть хронические заболевания. <...> В период магнитной бури увеличивается вязкость крови, что ведет к целому ряду негативных последствий: снижается мощность сердечных сокращений, кровоснабжение сосудов, уровень кислорода в крови. В результате кислорода не хватает клеткам и органам, сужаются сосуды. При этом увеличивается кровоток в сердце, повышаются сердцебиение, артериальное давление и уровень холестерина, появляются аритмия и стенокардия», — объяснил врач.

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