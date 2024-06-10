Магнитные бури сегодня, 10 июня: что завтра, тошнота, боли, головокружение

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сегодня, 10 июня, на Земле ожидается магнитная буря уровня G2, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Будут ли завтра геомагнитные возмущения?

Что известно о магнитных бурях 10 и 11 июня

По прогнозам ученых, сегодня после 18:00 по московскому времени на Земле начнется средняя по силе магнитная буря уровня G2.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 35%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 35%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным. За последние 24 часа магнитных бурь не было», — заявили специалисты ИКИ РАН.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале сообщил, что окончание геомагнитных возмущений ожидается только во вторник, 11 июня.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Прогностические центры, следящие за процессами на Солнце и состоянием магнитосферы Земли, отреагировали на вспышку на нашей звезде, произошедшую ранним утром минувшей субботы. По уточненным прогнозам, массы солнечного вещества достигнут нашей планеты во второй половине дня и станут причиной магнитных бурь слабого и среднего уровня класса G1–G2. Окончание возмущений геомагнитного поля ожидается около полудня во вторник, 11 июня», — рассказал метеоролог.

Для кого опасны сильные магнитные бури

Доктор медицинских наук профессор Юрий Серебрянский отметил, что возмущения магнитосферы Земли приводят к бурным процессам в организме человека. В такие периоды число вызовов скорой медицинской помощи резко увеличивается, в больницы часто поступают пациенты с инсультами, инфарктами и бронхиальной астмой.

«Недомогания могут быть связаны с изменением скорости ветра или артериального давления. Повышение атмосферного давления приводит к падению артериального, а снижение атмосферного давления приводит к гипертоническому кризу. Особенно скверно себя чувствуют больные, которые уже имеют эти заболевания. У них возникает нестабильность по артериальному давлению, свертыванию и сгущению крови. Колебательные процессы распространяются на организм, часто возникают перебои в сердечном ритме», — заявил кардиолог.

Доктор медицинских наук Рина Заславская в разговоре с NEWS.ru пояснила, что человек может чувствовать себя нормально и не испытывать никаких недомоганий во время геомагнитных ударов, но людям с сердечно-сосудистыми патологиями следует быть осторожнее.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«У человека, страдающего сердечно-сосудистыми заболеваниями, учащаются приступы стенокардии либо начинается стенокардия малых напряжений, а также происходят перебои в работе сердца. Могут также начаться подъемы и резкие сбросы кровяного давления», — сказала медик.

Читайте также:

Улицы города могут уйти под воду: на Москву надвигается жуткий «мегаливень»

Убийца F-16 и Mirage 2000. Что известно о новой российской ракете Х-101

Что известно о нападении на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина