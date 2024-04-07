Магнитные бури 8–14 апреля: когда будут, как пережить и от чего отказаться

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На предстоящей неделе, с 8 по 14 апреля, в целом геомагнитная обстановка обещает быть спокойной. По оценкам опрошенных NEWS.ru экспертов, серьезных осложнений космической погоды не прогнозируется. Ждать ли магнитных бурь на следующей неделе и на чье здоровье они могут повлиять — в материале NEWS.ru.

Ждать ли магнитных бурь на следующей неделе

Наиболее достоверные прогнозы магнитных бурь — краткосрочные, долгосрочные зачастую оказываются ошибочными, объяснил NEWS.ru директор Института космических исследований РАН член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович.

«Согласно имеющимся прогнозам, геомагнитная обстановка на следующей неделе обещает быть спокойной. Пока мы не наблюдаем факторов, которые могли бы радикально поменять имеющийся прогноз», — пояснил эксперт.

По его словам, на сегодняшний день ученые не видят на Солнце источников, которые негативно повлияли ли бы на геомагнитную обстановку.

Физик Андрей Бутов в разговоре с NEWS.ru подтвердил, что следующая неделя обещает быть благоприятной в плане геомагнитных бурь.

«Однако к концу следующей недели ситуация может несколько поменяться. Сильных катаклизмов ждать не стоит, однако умеренные возмущения вполне возможны в четверг-пятницу. Теоретически метеочувствительные люди их могут заметить», — пояснил собеседник NEWS.ru.

По его мнению, ситуация может ухудшиться к концу апреля, когда начнет возрастать солнечная активность.

Кому стоит быть осторожным во время магнитных бурь

Согласно исследованию ученых Тихоокеанского государственного университета, магнитные бури оказывают значительное влияние на здоровье и самочувствие человека.

«Прежде всего они представляют опасность для той части населения планеты, которая страдает от болезней сердца, гипотонии и артериальной гипертонии. Примерно 70% инсультов, гипертонических кризисов и инфарктов происходит именно в период солнечных бурь. Магнитные бури зачастую сопровождаются учащенным сердцебиением, бессонницей, мигренями, головными болями, перепадами давления, пониженным жизненным тонусом, ухудшением общего самочувствия», — отмечается в исследовании.

По мнению ученых, это связано с тем, что во время колебания магнитного поля заметно тормозится капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей. По этой причине людям, имеющим такие заболевания, как стенокардия, артериальная гипертензия и подобные им, необходимо отслеживать предупреждения метеослужб о возможных геомагнитных бурях.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В дни сильных колебаний необходимо обязательно принимать препараты, назначенные врачами (от давления или от высокого холестерина), и носить с собой аптечку с необходимыми медикаментами.

Терапевт Виктория Краснова в разговоре с NEWS.ru отметила, что влияние магнитных бурь на самочувствие человека обсуждают уже достаточно долго.

«Между тем уже существуют исследования, которые доказывают воздействие геомагнитного возмущения на состояние человека. В своей практике я тоже замечаю такие закономерности: в дни сильных магнитных бурь многие мои пациенты фиксируют самые разные симптомы. Чаще всего люди жалуются на повышение или резкое снижение артериального давления, упадок сил. Также подчас именно в этот период обостряются самые разные хронические заболевания», — отметила Краснова.

Как пережить магнитные бури

По словам Виктории Красновой, можно со скепсисом относиться к сообщениям о последствиях магнитных бурь для здоровья, однако полностью пренебрегать такой информацией все же не стоит.

«Понятно, что такие изменения отражаются не на всех, в первую очередь страдают метеозависимые люди. В такие дни дни рекомендовано больше отдыхать, меньше переживать из-за различных мелочей, проводить больше времени на свежем воздухе. Кроме того, рекомендована умеренная физическая нагрузка и сбалансированное питание: лучше отказаться от жирной пищи и употребления алкогольных напитков», — пояснила Краснова.

Она также отметила, что в дни геомагнитных возмущений у людей происходят гипертонические кризы, инсульты и инфаркты. По ее мнению, изменение космической погоды — один из факторов, который может негативно отразиться на состоянии здоровья человека.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что нельзя употреблять во время магнитных бурь

Терапевт Павел Смирнов советует метеозависимым людям придерживаться определенных правил во время магнитных бурь. По его словам, следование рекомендациям позволит минимизировать возможный ущерб для здоровья.

«В такие периоды следует больше гулять на свежем воздухе, стоит уделить внимание физическим нагрузкам. Однако к занятиям физкультурой следует подходить без фанатизма: не стоит перегружать себя», — пояснил Смирнов в разговоре с NEWS.ru. Также терапевт советует принимать теплую ванну в вечернее время, поскольку она хорошо расслабляет и делает сон спокойнее и крепче.

Он рекомендует также внимательно отнестись к питанию. «Уже давно доказано: когда желудочно-кишечный тракт работает хорошо, то и человек чувствует себя значительно лучше. В дни геомагнитных возмущений стоит употреблять больше свежих овощей и фруктов, отказаться от алкогольных и газированных напитков», — подчеркнул Смирнов.

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Как часто происходят бури и долго ли длятся

Наиболее интенсивная часть бури длится от 2 до 12 часов. Как рассказал физик Андрей Бутов, в течение этого периода напряженность магнитного поля Земли повышается и такие возмущения могут идти в течение суток.

По словам ученого, возникновение магнитных бурь связано с 11-летним циклом солнечной активности. У таких возмущений зачастую отмечается 27-суточная повторяемость, так как это связано с периодом вращения Солнца, заключил Бутов.

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