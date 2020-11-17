Люк для перехода астронавтов с Crew Dragon открыли на МКС

Люк американского модуля Международной космической станции (МКС) для перехода экипажа с прибывшего корабля Crew Dragon открыт со стороны орбитальной станции астронавтом НАСА Кейт Рубинс.
Прямая трансляция стыковки
Экипаж ведёт просушку скафандров, — уточнили ведущие.
Переход астронавтов на МКС рассчитан на несколько часов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что корабль Crew Dragon компании SpaceX пристыковался к МКС автоматически 17 ноября в 07:00 мск. Он примкнул к модулю Harmony американского сегмента МКС. На орбитальную станцию должны перебраться и провести там шесть месяцев американские астронавты Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также японец Соити Ногути.