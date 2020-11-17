Люк для перехода астронавтов с Crew Dragon открыли на МКС

https://static.news.ru/photo/7710b21c-2899-11eb-878d-fa163e074e61_660.jpg Фото: nasa.gov

Люк американского модуля Международной космической станции (МКС) для перехода экипажа с прибывшего корабля Crew Dragon открыт со стороны орбитальной станции астронавтом НАСА Кейт Рубинс.

Прямая трансляция стыковки ведётся на сайте НАСА. Как рассказали ведущие трансляции, должно пройти какое-то время, чтобы в шлюзовом отсеке выровнялось давление. После этого откроют люк и со стороны Crew Dragon. Прибывшие на МКС астронавты уже сняли скафандры.

Экипаж ведёт просушку скафандров, — уточнили ведущие.

Переход астронавтов на МКС рассчитан на несколько часов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что корабль Crew Dragon компании SpaceX пристыковался к МКС автоматически 17 ноября в 07:00 мск. Он примкнул к модулю Harmony американского сегмента МКС. На орбитальную станцию должны перебраться и провести там шесть месяцев американские астронавты Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также японец Соити Ногути.