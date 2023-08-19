«Луна-25» зафиксировала падение метеорита на поверхность спутника Земли

Фото: Роскосмос

Автоматическая станция «Луна-25» зафиксировала падение метеорита на поверхность естественного спутника Земли, сообщила пресс-служба Роскосмоса. Предположительно, он принадлежит метеорному потоку Персеиды, который станция пересекала во время полета.

Прибор ПмЛ (пылевой монитор Луны. — NEWS.ru), предназначенный для регистрации микрочастиц, левитирующих у поверхности Луны, и определения параметров окружающей плазмы, зарегистрировал событие удара микрометеорита. Скорее всего, этот микрометеорит принадлежит метеорному потоку Персеиды, который автоматической станции «Луна-25» удалось успешно пересечь во время перелета к Луне, — сказано в публикации.

Ракета «Союз 2.1б» с первой почти за 50 лет отечественной лунной станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Как рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт, целью космической миссии станет поиск воды на спутнике Земли. Еще во времена СССР ученым удалось узнать о наличии на Луне водорода, но его соединения так и не были найдены. Новые исследования позволят понять, как в целом эволюционировала Солнечная система.