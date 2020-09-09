Лукашенко: Белоруссия стала космической державой

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Белоруссия стала космической державой, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Космос. Мы стали космической державой. Небольшая Беларусь стала космической державой, — сказал он во время интервью российским телеканалам.

По словам белорусского лидера, республика производит спутники дистанционного зондирования, связи и прочие аппараты, а также ведёт совместную работу с Россией, для которой «делает дистанционное зондирование Земли».

Лукашенко добавил, что в настоящее время в космической сфере Минск сотрудничает с 30 странами.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Белоруссии сообщил, что глубоких внутренних причин для «цветной революции» в стране нет. По его словам, экономика страны «худо-бедно работает», в сёлах люди собрали хороший урожай.