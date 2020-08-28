Крупный астероид пролетит около Земли 1 сентября

https://static.news.ru/photo/05ffd7c0-ea59-11ea-8fe6-fa163e074e61_660.jpg Фото: ESA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Потенциально опасный астероид 2011 ES4 размерами от 22 до 49 метров пройдёт близ Земли. Предположительно, на минимальное расстояние к планете он подлетит в 19.12 мск 1 сентября.

Между Землёй и небесным телом в тот момент будет около 120 тысяч км, при этом Луна расположена в 384 тысячах км от планеты, сообщает НАСА. Космическое управление США отмечает, что скорость полёта астероида составляет 8,16 км/с.

Он открыт 2 марта 2011 года. Астероид принадлежит группе «Аполлонов», небесных тел, чьи трассы полёта пересекают орбиту Земли.

Ранее NEWS.ru сообщал, что предприятия Роскосмоса приступили к работе над методиками посадки космического корабля на астероид. Об этом рассказал гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин. Он отметил, что такая технология может появиться уже к 2030 году. Основной сложностью при осуществлении такой посадки может стать необходимость каким-то образом зацепиться за астероид.