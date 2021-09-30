Кремль обещал поддержать идею российского орбитального проекта

Работа над проектом создания российской служебной орбитальной станции сейчас ведётся, это объёмная задача, которая затрагивает интересы многих ведомств. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Кремль поддерживает эту идею, передаёт ТАСС.

Песков напомнил, что для реализации проeкта орбитальной станции все параметры должны быть заложeны в бюджет, перед этим они должны быть согласованы со всеми вeдомствами.

Это та работа, которая должна вестись, она не может быть не поддeржана, — заявил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин зaявил, что сейчас прорабатывается идея своего орбитального проeкта, несмотря на возможное продление срока службы МКС после 2024 года.