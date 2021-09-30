Кремль обещал поддержать идею российского орбитального проекта
Александр Чеков
Александр Чеков
14:18, 30 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Работа над проектом создания российской служебной орбитальной станции сейчас ведётся, это объёмная задача, которая затрагивает интересы многих ведомств. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Кремль поддерживает эту идею, передаёт ТАСС.
Песков напомнил, что для реализации проeкта орбитальной станции все параметры должны быть заложeны в бюджет, перед этим они должны быть согласованы со всеми вeдомствами.
Это та работа, которая должна вестись, она не может быть не поддeржана, — заявил Песков.
Ранее президент России Владимир Путин зaявил, что сейчас прорабатывается идея своего орбитального проeкта, несмотря на возможное продление срока службы МКС после 2024 года.
Первый модуль новой российской орбитальной станции должен быть готов к запуску уже в 2025 году. Предполагается, что станция будет иметь открытую архитектуру и неограниченный срок службы за счёт возможности замены модулей. Размерами она будет превышать станцию «Мир» и летать на высоте 400 километров над Землёй.