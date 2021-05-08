Космонавты выполнят на МКС 45 научных экспериментов

https://static.news.ru/photo/18191170-b0c3-11eb-ace1-96000091f725_660.jpg Фото: cosmos_altair/vk.com

Российские космонавты из состава 65-й экспедиции на Международной космической станции (МКС) выполнят на орбите 45 научных экспериментов и целевых работ. Об этом сообщили в Роскосмосе.

Как рассказали в госкорпорации, на научную деятельность космонавтам будет отведено 452 часа. При этом часть работ была внесена в список задач, которые космонавты могут выполнять по своему усмотрению в личное время. На подобные исследования было выделено дополнительно ещё 113 часов.

Наибольшее число экспериментов предусмотрено по теме «Космическая биология и физиология». Аппаратура для них располагается не только в российском сегменте, но также и в американском сегменте, в японском и европейском модулях.

Как отметили в Роскосмосе, исследований в этот раз будет меньше, чем в прошлую экспедицию.

В настоящее время экипаж МКС состоит из российских космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва, астронавтов НАСА Марка Ванде Хай, Меган Макартур и Шейна Кимбро, астронавта Европейского космического агентства (ESA) Томаса Песке и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.

Ранее сообщалось, что на новой орбитальной служебной станции (РОСС), которую планирует построить Россия, можно будет проводить эксперименты, которые запрещены в данный момент на МКС. По словам эксперта в области космонавтики Вадима Лукашевича, в первую очередь это будут военные задачи.