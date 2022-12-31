Космонавты с орбиты поздравили россиян с Новым годом

Фото: Роскосмос

Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, в данный момент пребывающие на Международной космической станции, поздравили россиян с наступающим Новым годом. В ходе видеообращения, которое опубликовал «Роскосмос», космонавты пожелали гражданам РФ объединиться, став одной большой семьей.

Новый год — это семейный праздник. И мы желаем всем гражданам нашей большой страны стать одной дружной семьей, — заявил Петелин.

В конце видеоролика российский экипаж МКС рассказал, что сотрудники станции также по традиции ставят елку и наряжают ее к празднику.

Ранее глава российского Минобороны Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом. Он поблагодарил их за мужество и героизм при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине. Шойгу назвал победу ВС РФ в СВО неотвратимой.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с наступающим Новым годом. Он пожелал гражданам укрепления страны, преодоления вызовов, а также счастья и благополучия.