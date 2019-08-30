https://static.news.ru/photo/f8768194-cbaf-11e9-a91e-fa163e074e61_660.jpg Starliner Фото: NASA

Российские космонавты, которые отправятся в свой первый полёт на американских кораблях Starliner и Crew Dragon (Dragon 2), вероятнее всего, останутся без государственных наград, которые они получили бы после полёта на российской технике. Об этом заявил историк отечественной космонавтики и ракетной техники Александр Глушко.

Если российские космонавты будут летать на американских кораблях по обмену в качестве членов краткосрочных экспедиций, то, соответственно, они ничего не будут получать, а если будут прилетать в составе длительных экспедиций, но на американских кораблях, то тут возникает вопрос, — рассказал он в беседе с РИА Новости .

Он отметил, что в таком случае участник полёта получит только звание лётчика-космонавта РФ без присвоения Героя России. Кроме того, каждый участник экипажа американского шаттла получит медаль от NASA и одну из ведомственных медалей Роскосмоса.

Практика не вручать награды за полёт на шаттлах США началась с экспедиции Сергея Крикалёва. Он стал первым российским космонавтом, полетевшим на американском корабле.

Как писал News.ru ранее, американские космические корабли будут доставлять россиян на МКС по взаимному обмену в составах экипажей. По словам первого замначальника Центра подготовки космонавтов Максима Харламова, реализация программы начнётся после того, как США введут свои корабли в эксплуатацию.