Космонавты пожаловались на плохой сон в модуле, где нашли утечку воздуха

https://static.news.ru/photo/551dfa18-02f9-11eb-be93-fa163e074e61_660.jpg Иван Вагнер Фото: NASA Johnson/flickr.com

Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер сообщили в подмосковный центр управления полётами, что плохо спали минувшей ночью в «протекающем» модуле «Звезда» Международной космической станции (МКС). Накануне в Роскосмосе заявили, что утечка воздуха, обнаруженная в этом модуле, не угрожает экипажу.

После подъёма Иванишин и Вагнер пожаловались специалисту центра на то, что ночью в каютах модуля «Звезда», где они всегда спят, им «было некомфортно». Трансляция этих переговоров велась на сайте NASA.

Накануне в «Звезде» проводился поиск места утечки воздуха, потребовавший отключения ряда систем модуля.

Как писал NEWS.ru, 29 сентября в российском сегменте МКС была обнаружена утечка, за восемь часов давление атмосферы МКС уменьшилось на 1 мм ртутного столба. Сергей Крикалёв ранее назвал утечку не угрожающей МКС и ее экипажу. Позднее в Роскосмосе назвали точное место утечки — воздух выходит за борт через один из вакуумных клапанов.

Утечка воздуха на МКС впервые была зафиксирована год назад. Месяц назад её скорость выросла в два раза — с 270 до 540 г в сутки. Для поиска места утечки были закрыты все люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности, и четыре дня весь экипаж находился в российском сегменте станции. Однако место утечки так и не нашли. В сентябре темп утечки увеличился до 1,4 кг в сутки.