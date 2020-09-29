Космонавты пожаловались на плохой сон в модуле, где нашли утечку воздуха

Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер сообщили в подмосковный центр управления полётами, что плохо спали минувшей ночью в «протекающем» модуле «Звезда» Международной космической станции (МКС). Накануне в Роскосмосе заявили, что утечка воздуха, обнаруженная в этом модуле, не угрожает экипажу.
После подъёма Иванишин и Вагнер пожаловались специалисту центра на то, что ночью в каютах модуля «Звезда», где они всегда спят, им «было некомфортно». Трансляция этих переговоров
Накануне в «Звезде» проводился поиск места утечки воздуха, потребовавший отключения ряда систем модуля.
Как писал NEWS.ru, 29 сентября в российском сегменте МКС была обнаружена утечка, за восемь часов давление атмосферы МКС уменьшилось на 1 мм ртутного столба. Сергей Крикалёв ранее назвал утечку не угрожающей МКС и ее экипажу. Позднее в Роскосмосе назвали точное место утечки — воздух выходит за борт через один из вакуумных клапанов.
Утечка воздуха на МКС впервые была зафиксирована год назад. Месяц назад её скорость выросла в два раза — с 270 до 540 г в сутки. Для поиска места утечки были закрыты все люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности, и четыре дня весь экипаж находился в российском сегменте станции. Однако место утечки так и не нашли. В сентябре темп утечки увеличился до 1,4 кг в сутки.
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