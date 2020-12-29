Космонавты поздравили жителей Земли с наступающим Новым годом

https://static.news.ru/photo/e9932604-4b20-11eb-b720-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков поздравили с борта МКС жителей Земли с наступающим Новым годом. Они призвали людей беречь себя и близких, заботиться о своём здоровье, быть внимательнее друг к другу и держаться вместе.

Это самое главное, потому что вместе мы всё преодолеем, — добавил Сергей Рыжиков.

Видеозапись поздравления опубликована на сайте Роскосмоса. Сергей Кудь-Сверчков в своём обращении добавил, что уходящий год стал для МКС юбилейным, так как первый международный экипаж прилетел на станцию ровно 20 лет назад.

Накануне космонавты рассказали, как они будут отмечать Новый год на борту космической станции. Всё будет точно так же, как и на Земле. Космонавтов ждут подарки, праздничный стол, ёлка и хорошее настроение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что только 17 космических пусков осуществила Россия в 2020 году. Такого малого количества стартов прежде не было в современной истории страны.