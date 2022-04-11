Космонавты поздравили россиян с Днём космонавтики

Российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков поздравили сограждан с Днём космонавтики с борта Международной космической станции. Соответствующее видео опубликовал «Роскосмос», Праздник отмечается в честь полёта в космос первого человека — Юрия Гагарина. Это произошло 12 апреля 1961 года.

Дорогие друзья! Шестьдесят один год назад наша страна сделала еще один шаг к познанию неизведанного, покорению Вселенной человеком. Началась новая страница истории — история пилотируемых космических полетов, и первым, кто открыл эту героическую страницу, стал наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин, — сказал Олег Артемьев.

Денис Матвеев добавил, что полёт Гагарина — это вершина труда большого количества разного рода специалистов, инженеров и конструкторов, которые продемонстрировали миру превосходство советской техники и технологий.

Мы первые благодаря Юрию Гагарину, и никогда не забудем его подвиг. Так было, есть и будет. Мы благодарим всех, кто работал и продолжает работать на благо освоения космоса, — резюмировал Сергей Корсаков.

Ранее глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что США настроены на дальнейшее продолжение сотрудничества с Россией по программе МКС, однако корпорация не может игнорировать их враждебные действия. Он почеркнул, что помимо работы существует ещё гражданская позиция, и работники отечественной космической отрасли не могут ей поступиться.

Ранее с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» со знаком Z на головном обтекателе. Этим знаком обозначается часть российской военной техники на Украине, он же стал символом спецоперации.