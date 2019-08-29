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Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) намерены демонтировать один из внешних элементов корабля «Союз». Это необходимо для проведения работ по продлению его ресурса.

Все необходимые манипуляции предполагается провести во время выхода в открытый космос 20 ноября, сообщил один из участников предстоящего выхода Олег Скрипочка.

Сейчас примерно 210 суток, можно будет ресурс увеличить, — цитирует космонавта ТАСС .

Он уточнил, что элемент после демонтажа будет отправлен на Землю, и уже там специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» проведут оценку и дадут окончательное заключение.

Среди перспективных задач — продлить ресурс всех кораблей «Союз» до года.

Во время выхода космонавты также собираются заменить научное оборудование и панель системы терморегулирования функционально-грузового модуля «Заря».

Ранее News.ru писал, что Центр Хруничева и американская корпорация Boeing договорились о продлении срока эксплуатации блока «Заря». Российские специалисты будут по мере необходимости обновлять оборудование и выполнять работы по модернизации конструкции вплоть по 2024 года.