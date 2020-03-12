https://static.news.ru/photo/2e13e766-644d-11ea-93b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/flickr.com

Российские космонавты, которым предстоит отправиться на МКС, не посетят Кремлёвскую стену и дом Сергея Королёва перед полётом.

Как рассказал начальник российского Центра подготовки космонавтов Павел Власов, экипаж космической экспедиции откажется от предстартовых традиций из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. По его словам, которые приводит РИА Новости, по этой же причине космонавтам запрещено покидать Звёздный Городок, а в Центре подготовки отменены экскурсии и все зарубежные командировки сотрудников.

Надеюсь, такие меры дадут свои результаты, — резюмировал Власов.

Отправка корабля «Союз МС-16» с российско-американским экипажем запланирована на 9 апреля с космодрома Байконур.

Число заражённых COVID-2019 в России по состоянию на утро 12 марта составляло 28 человек. Умерших от инфекции в РФ пока не было. Как передавал NEWS.ru, российский премьер-министр Михаил Мишустин призвал граждан страны с пониманием относиться к принимаемым мерам по борьбе с распространением болезни.