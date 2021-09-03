Космонавты начали работы по подключению модуля «Наука» к электропитанию

Российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров вышли в открытый космос для проведения работ по подключению модуля «Наука» к электропитанию. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

За бортом МКС космонавты проведут около семи часов. Им предстоит подключить два кабеля электропитания и кабель локальной сети Ethernet. Тем самым они завершат работу Фёдора Юрчихина и Александра Мисуркина, которые ещё в 2013 году проложили два кабеля электропитания от американского сегмента станции по модулю «Заря».

Кроме того, космонавты должны будут установить перекидные поручни для удобства передвижения по «Науке», а также, если у них хватит времени, смонтировать на малом исследовательском модуле «Поиск» установочную платформу с тремя контейнерами эксперимента «Биориск-МСН».

Для Новицкого и Дуброва это второй выход в открытый космос в карьере. Первый они совершили в июне. Следующий запланирован на 9 сентября.

Из-за расположения модуля «Наука» на МКС две его панели солнечных батарей находятся в тени солнечных батарей американского сегмента станции. В связи с этим Роскосмос и NASA договорились о предоставлении до 8 КВт электроэнергии для «Науки».

Модуль «Наука» пристыковался к МКС 29 июля. После этого в NASA сообщили, что его двигатели внезапно начали работать и это привело к изменению положения станции на 45 градусов. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что нештатное включение двигателей модуля вызвано ошибкой персонала, забывшего «усыпить» модуль после выключения системы стыковки.