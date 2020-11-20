Космонавты МКС впервые открыли запертый 11 лет назад выходной люк

https://static.news.ru/photo/60527d54-29b5-11eb-8f8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков готовятся к выходу в открытый космос.

Запланированный на 18:00 мск выход задержался более чем на полчаса. Перед началом работ космонавты открыли люк модуля «Поиск», которым ещё никогда не пользовались на МКС.

Сам модуль был запущен 11 лет назад, в 2009 году, но всё это время российские космонавты для выходов использовали модуль «Пирс».

Прямая трансляция выхода в открытый космос ведётся на сайте Роскосмоса.

Как писал NEWS.ru, 18 ноября космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков выйдут в открытый космос для работы за пределами МКС. Последний раз российские космонавты выходили в открытый космос полтора года назад, а для Рыжикова и Кудь-Сверчкова это будет вообще первый опыт.

Выход за пределы МКС продлится пять с половиной часов. За это время космонавты проведут ряд испытаний и проверят оборудование. Помимо этого, если останется время, они почистят один из иллюминаторов модуля «Звезда» и заменят планшет, регистрирующий уровень загрязнения от работающих двигателей.

По словам Рыжикова, подготовка и проведение выхода — это огромный комплекс мероприятий на Земле и на станции.