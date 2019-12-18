Космонавты и сотрудники Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) станут ездить по предприятиям отрасли для привлечения в свои ряды новых сотрудников. Об этом
Предполагается, что участие в агитации космонавтов должно увеличить число заявок, подаваемых на конкурс.
Новый набор в российский отряд космонавтов стартовал 3 июня. Накануне гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сказал, что госкорпорация ждёт более активного участия в конкурсе девушек.
Набор завершится 1 июня 2020 года. Всего планируется отобрать четырёх специалистов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные проанализировали смертность от определённых причин и пришли к выводу, что имеющие опыт полётов космонавты в целом меньше рискуют умереть от травм и различных заболеваний, чем среднестатистический российский мужчина.
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