https://static.news.ru/photo/f310c720-2229-11ea-9709-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.gctc.ru

Космонавты и сотрудники Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) станут ездить по предприятиям отрасли для привлечения в свои ряды новых сотрудников. Об этом сообщил ТАСС начальник ЦПК Павел Власов.

Предполагается, что участие в агитации космонавтов должно увеличить число заявок, подаваемых на конкурс.

Новый набор в российский отряд космонавтов стартовал 3 июня. Накануне гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сказал, что госкорпорация ждёт более активного участия в конкурсе девушек.

Набор завершится 1 июня 2020 года. Всего планируется отобрать четырёх специалистов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные проанализировали смертность от определённых причин и пришли к выводу, что имеющие опыт полётов космонавты в целом меньше рискуют умереть от травм и различных заболеваний, чем среднестатистический российский мужчина.