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Российские космонавты, которые отправятся в свой первый полёт на американских кораблях Starliner и Crew Dragon (Dragon 2), вероятнее всего, останутся без государственных наград, которые они получили бы после полёта на российской технике. Об этом заявил историк отечественной космонавтики и ракетной техники Александр Глушко.

Если российские космонавты будут летать на американских кораблях по обмену в качестве членов краткосрочных экспедиций, то, соответственно, они ничего не будут получать, а если будут прилетать в составе длительных экспедиций,...