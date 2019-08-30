Никаких претензий к работе робота Фёдора на борту МКС нет, и слова о том, что андроид необходимо стукнуть молотком, чтобы он заработал, являются «глупостью». Таким образом космонавт Павел Виноградов прокомментировал конфуз с изделием Роскосмоса, отказавшимся включаться.
Я думаю, что это абсолютная глупость по поводу молотка. Он (Фёдор. — News.ru) прилетит домой по плану, никаких у нас претензий [к его работе] нет, в то, что его включили с трудом — трудно верится, экипаж у нас абсолютно готов, умеет с ним работать, — цитирует Виноградова «Говорит Москва».
Как писал News.ru, ранее космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота «Фёдора» на борту МКС. Во время переговоров со специалистами Центра управления полётами (ЦУП) член экипажа станции хотел ударить по неработающему андроиду молотком.