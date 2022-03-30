Космонавт рассказал, как долго восстанавливается организм после полётов

После возвращения с Международной космической станции (МКС) все космонавты обязательно проходят курс физической и медицинской реабилитации, продолжительность которой зависит от индивидуальных особенностей человека, рассказал NEWS.ru лётчик-космонавт Герой РФ Андрей Борисенко. По его словам, для полного восстановления организма после возвращения из космоса требуется много времени.

Статистика показывает: чтобы полностью восстановить состояние организма до полётного состояния, это требует примерно столько же времени, сколько человек провёл в космосе. Если мы берём наш последний экипаж, который вернулся, то Антон Шкаплеров провёл на орбите примерно полгода, значит, примерно столько у него займёт процесс восстановления. А у Петра Дуброва, который год практически был в космосе, у него, соответственно, будет примерно год восстановления. Это если мы говорим обо всех параметрах организма, — рассказал Борисенко.

Он подчеркнул, что если говорить о субъективных ощущениях, то космонавту становится легко ходить в течение одной-двух недель. За это же время также исчезают расстройства вестибулярного аппарата и восстанавливается координация движений.

Ранее на Землю с МКС вернулись россияне Антон Шкаплеров и Пётр Дубров вместе с американцем Марком Ванде Хаем. Посадка корабля «Cоюз МС-19» произошла в 147 километрах юго-восточнее города Жезказган в cтепи Казахстана. Шкаплеров провёл на станции 176 суток, его коллеги Дубров и Ванде Хай, прибывшие ранее, — 356 суток.