Космонавт рассказал о трудностях при работе на МКС

При работе на Международной космической станции нет мелочей, все операции готовятся заранее и очень тщательно ещё на Земле, но бывают случаи, когда возникают незапланированные проблемы, тогда у космонавтов нет права на ошибку. Об этом «МИР 24» сообщил космонавт, Герой России Сергей Волков. По его словам, самое сложное в космосе — это нештатные ситуации и сам выход в открытый космос.

Он рассказал, что при возникновении незапланированных ситуаций при выходе в открытый космос всё зависит от того, насколько качественно было подготовлено оборудование на Земле. У космонавтов нет времени, чтобы доработать детали, потому что всё должно быть сделано с первого раза.

Кроме того, даже сама работа вне МКС, по словам Волкова, является опасной. В это время космонавта и станцию связывают только удерживающие устройства — фалы.

Если не соблюдать протокол по перемещению и в какой-то момент потерять бдительность и не пристегнуться к станции, можно стать искусственным спутником Земли, — пояснил он.

Также во время выхода в открытый космос очень важно следить за временем. Каждая операция так регламентирована, чтобы у космонавта оставались минуты отдыха и он не терял работоспособности. Если он не укладывается, дальше всё будет зависеть от ресурса скафандра и от ресурса аппаратуры, которую он устанавливает. Так, есть такая аппаратура, чей срок жизни в открытом космосе до установки может быть всего несколько витков, сказал Волков.

Ранее экипаж МКС сообщил о запахе гари и задымлении в российском модуле «Звезда». Источник дыма обнаружить не удалось. Уточняется, что в модуле сработала сигнализация, а приборы показали наличие вредных веществ в воздухе.