Космонавт рассказал, какие блюда можно приготовить на МКС к Пасхе

Какие блюда могут приготовить на Пасху российские члены экипажа МКС из имеющихся на станции продуктов, рассказал РИА Новости космонавт Антон Шкаплеров.
По словам Шкаплерова, традиционные крашеные яйца в космосе приготовить нереально, поскольку данный продукт существует исключительно в виде омлета. Также нельзя испечь кулич — в связи с отсутствием печки.
Его могут только доставить с Земли грузовым кораблем, если экипаж попросил, или космонавты с собой привезти. А творожную пасху можно — творог есть с изюмом, — рассказал космонавт.
Тем не менее, как признался россиянин, составление спецменю на праздник зависит от желания всего экипажа.
В 2018 году Шкаплеров вместе с коллегой Александром Мисуркиным готовили на станции из имеющихся и доставленных по специальному заказу продуктов салат оливье.
Как рассказал завотделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев, кулич в космос на недавно прибывшем на станцию грузовом корабле «Прогресс» не отправляли, однако космонавты получили традиционный набор фруктов, овощей и паюсной икры.
Ранее Роспотребнадзор в преддверии Пасхи дал рекомендации по выбору продуктов, которые окажутся на столах православных христиан, — это яйца, творог и кулич.