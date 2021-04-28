Космонавт рассказал, какие блюда можно приготовить на МКС к Пасхе

https://static.news.ru/photo/6779f878-98f0-11eb-95ec-96000091f725_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Какие блюда могут приготовить на Пасху российские члены экипажа МКС из имеющихся на станции продуктов, рассказал РИА Новости космонавт Антон Шкаплеров.

По словам Шкаплерова, традиционные крашеные яйца в космосе приготовить нереально, поскольку данный продукт существует исключительно в виде омлета. Также нельзя испечь кулич — в связи с отсутствием печки.

Его могут только доставить с Земли грузовым кораблем, если экипаж попросил, или космонавты с собой привезти. А творожную пасху можно — творог есть с изюмом, — рассказал космонавт.

Тем не менее, как признался россиянин, составление спецменю на праздник зависит от желания всего экипажа.

В 2018 году Шкаплеров вместе с коллегой Александром Мисуркиным готовили на станции из имеющихся и доставленных по специальному заказу продуктов салат оливье.

Как рассказал завотделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев, кулич в космос на недавно прибывшем на станцию грузовом корабле «Прогресс» не отправляли, однако космонавты получили традиционный набор фруктов, овощей и паюсной икры.

Ранее Роспотребнадзор в преддверии Пасхи дал рекомендации по выбору продуктов, которые окажутся на столах православных христиан, — это яйца, творог и кулич.